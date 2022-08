Montilivi tornarà a vestir-se de gala per donar la benvinguda de nou a la Primera Divisió. El Girona s'enfrontarà demà a la nit al Getafe (22h) després de perdre per la mínima en l'estrena a Mestalla (1-0). La plantilla encara no està definida i hi haurà uns quants moviments d'aquí al final del mercat de fitxatges, però Míchel Sánchez està satisfet amb el que té. L'entrenador, que tindrà les baixes de Borja García, Ibra Kébé i Iván Martín i recupera Bernardo Espinosa, ha valorat les darreres incorporacions i com està l'equip. Javi Hernández està llest per debutar, mentre que la convocatòria de Reinier està en l'aire per tràmits burocràtics.

L'EQUIP

"Tinc bona sensació i il·lusió. Volem que la nostra afició demà vegi la millor versió de l'equip. Els jugadors estan bé. Continuen sent baixa Ibra, Borja i Iván. Bernardo és alta. Però li falta entrenament. Estarà convocat. Reinier per paperassa, hem d'esperar. La resta tots bé. Arnau tenia el peu dret tocat, però tots bé. Màxima il·lusió i confiança".

L'ESTRENA A PRIMERA

"És il·lusió. Ho estic desitjant. Vull retrobar-me amb l'afició a Primera. És un somni que volíem aconseguir i demà es farà realitat. Desitjo veure l'ambient a Montilivi. L'ambient és increïble. Hem de retransmetre des del primer minut que anirem endavant amb il·lusió".

EL MISSATGE

"Junts som més forts. Quan es juga el primer partit hi ha incertesa sobre qui jugarà o serà suplent. L'any passat vam fer servir més d'una trentena de jugadors. Tots són molt importants i estimats per nosaltres. Sempre els he exigit que en camí anem com a equip. És la veritat. La millora d'entrenament diària és clau".

JAVI HERNÁNDEZ I REINIER

"Si arriben els papers de Reinier estarà en convocatòria. Javi segur que sí. És polivalent en defensa i ens dona un ventall de possibilitats, amb capacitat i talent. Reinier és un noi jove que el Reial Madrid va pagar moltíssims diners per ell. És el moment que faci un pas endavant i es reivindiqui i li donarem el millor escenari perquè així sigui. Confiem que ens donarà molt rendiment. Totes les incorporacions són importants, el treball és espectacular perquè l'equip sigui competitiu. Les bases hi són".

GETAFE

"El resultat contra l'Atlètic és enganyós. En Quique l'any passat va ser el tercer equip que menys gols va rebre. És un equip molt compacte, estret i curt. Molt difícil jugar per dins. L'altre dia no va ser el partit que hem mirat perquè l'any passat es va veure que és un equip molt compacte. Hem de fer un partit molt bo. Volem ser un equip que sotmeti i el rival i ser protagonistes, però serà difícil. Somiàvem amb aquest partit. Jugar amb la nostra gent a Montilivi i a Primera".

DOS PARTITS EN CINC DIES

"El calendari és com és i l'hem d'acceptar. La llàstima és que no podem entrenar amb les noves incorporacions perquè necessitem els tres punts. Per treballar la nostra filosofia necessitem temps, però adaptarem les càrregues i els entrenaments per arribar en les millors sensacions".

GUANYAR

"És importantíssim perquè la categoria no t'espera. Demà hem de guanyar. Ens hem guanyat el dret de ser a Primera i disfrutar de la categoria, però volem ser-hi molts anys. Hem de donar el pas endavant que ens va faltar a València. El jugador ja sap les dificultats que hi ha i hem de dur a terme la idea, tombar les situacions i ser un equip que faci un pas endavant. Ens hem d'endollar ja a la categoria, donant el plus que es necessita".

LA IDEA

"No perquè la base I el cor del Girona ja hi són. Hi ha 12-13 jugadors que saben la idea. No és excusa que hagin arribat jugadors i encara en faltin per dir que necessitem temps. El temps és demà i hem de guanyar. Ens hem guanyat aquesta dificultat estant a Primera. Prefereixo ser pesat i que em diguin de tot a què es Trobin sorpreses al camp. Sabem com fer mal al Getafe".