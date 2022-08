El somni de Míchel es fa realitat

La il·lusió per damunt de tot. Demà a la nit el Girona de Míchel Sánchez s’estrena davant l’afició a Primera Divisió, coincidint amb la visita del Getafe a Montilivi (22 hores). El tècnic està desitjant que arribi l’hora del partit per retrobar-se amb els seguidors blanc-i-vermells i, alhora, fer realitat el seu somni. Sap de primera mà que a la màxima categoria del futbol espanyol ningú regala res, encara menys els de Quique Sánchez Flores després d’haver perdut el primer partit contra l’Atlètic (0-3). També van debutar amb derrota els gironins a Mestalla (1-0) per la qual cosa Míchel té clar que demà s’han d’aconseguir els tres punts. «Ens hem guanyat el dret de ser de Primera, però volem ser-hi molts anys, disfrutant i patint», va manifestar.

L’entrenador també va referir-se a l’estat actual de la plantilla, insistint que, a l’espera de tancar més fitxatges, «la base i el cor del Girona ja hi són»: «No és una excusa dir que necessitem temps perquè hagin arribat jugadors nous i que encara en faltin. El temps és ara i hem de guanyar».

L’EQUIP

«Tinc bona sensació i molta il·lusió. Volem que la nostra afició vegi la millor versió de l’equip. Continuen sent baixa Ibra, Borja i Iván. Bernardo és alta, però li falta entrenament tot i que entrarà en la convocatòria. Amb Reinier hem d’esperar per paperassa. La resta, tots bé. Arnau va tenir el peu dret tocat. L’equip té màxima il·lusió i confiança en el partit».

L’ESTRENA A PRIMERA

«És il·lusió. Ho estic desitjant. Vull retrobar-me amb l’afició a Primera Divisió. És un somni que volíem aconseguir l’any passat i demà -avui per al lector- es farà realitat. Estic desitjant veure l’ambient a Montilivi. Tinc la sensació que junts som més forts i serà així. Hem de transmetre des del primer minut a l’afició que anirem endavant amb energia i agressivitat (ben entesa)».

EL MISSATGE ALS JUGADORS

«Junts som més forts. Quan es juga el primer partit hi ha incertesa sobre qui jugarà o serà suplent, però l’any passat vam fer servir 31 jugadors. La primera alineació no va tenir res a veure amb l’última a Tenerife. Tots són molt importants i estimats per nosaltres. Sempre els he exigit que en camí anem com a equip. La millora d’entrenament diària és clau per aconseguir fer un bon treball durant la temporada. No vull que canviï res».

JAVI HERNÁNDEZ I REINIER

«Si arriben els papers de Reinier estarà en la convocatòria. Javi segur que sí. Són dues incorporacions que ens fan créixer com a equip. Javi és polivalent en defensa i ens dona un ventall de possibilitats, amb capacitat i talent. Reinier és un noi jove que el Reial Madrid va pagar moltíssims diners per ell. És el moment que faci un pas endavant i es reivindiqui i li posarem el millor escenari perquè així sigui. Té un potencial enorme en les posicions ofensives. Té gol, passada i físicament és un portent. Confiem que ens donarà molt rendiment. Totes les incorporacions són importants. La base hi és i el treball perquè l’equip sigui competitiu és espectacular».

EL GETAFE

«El resultat contra l’Atlètic és enganyós. L’any passat va ser el tercer equip que menys gols va rebre. És un equip molt compacte, estret i curt. Serà difícil jugar per dins. Hem de fer un partit molt bo. Volem ser un equip que sotmeti el rival i ser protagonistes tenint la possessió, però serà difícil fer-li mal al Getafe. Haurem de tenir molta paciència per crear ocasions de gol. A dalt tenen potencial. Serà competit».