S'esperava un gran ambient i així serà. El Girona s'estrena aquesta nit a Montilivi com a equip de Primera Divisió coincidint amb la visita del Getafe. Milers d'aficionats han vingut a l'estadi per donar suport a l'equip. Molts s'hi han acostat abans empesos pels nervis i han aprofitat per fer caliu a la Fan Zone que ha organitzat el club per a l'ocasió. A més a més, han tingut l'oportunitat de fer-se una foto amb el trofeu de la Premier League que va guanyar el Manchester City la temporada passada. Els de Pep Guardiola estan fent una estada a terres gironines perquè dimecres s'enfronten davant el Barça en un partit benèfic per recaptar fons contra l'ELA.

🔴⚪️ Hi ha llargues cues per accedir a Montilivi arran dels problemes a l'APP del @GironaFC. Molts abonats no poden ensenyar el seu carnet en format digital perquè el servidor ha col·lapsat i no carrega. Falten poc més de 15 minuts per l'inici del partit. #GironaGetafe — EsportsDdG (@EsportsDdG) 22 de agosto de 2022