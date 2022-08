El Girona ha rebut una visita molt especial aquest matí mentre feia l'entrenament d'activació de cara al partit d'aquesta nit contra el Getafe a Montilivi (22 h). Juan Carlos Unzué ha anat a les instal·lacions de La Vinya, coincidint amb l'estada del Manchester City que està preparant l'amistós de demà davant el Barça (21:30 h) per recaptar fons contra l'ELA, per encoratjar Míchel Sánchez i els seus jugadors abans de l'estrena a Primera davant l'afició. L'extècnic navarrès tabmé ha aprofitat per conversar amb els de Pep Guardiola.