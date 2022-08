Recorden? Abans els partits eren tradicionalment els diumenges a les cinc de la tarda i hi havia programes de ràdio on es podien escoltar tots els encontres a l’hora. Ara, els partits són de divendres a dilluns a totes hores, menys a les cinc de la tarda. I malgrat que les ràdios segueixen fent equilibris per oferir programes llargs, si no hi ha el Barça o el Madrid pel mig, molts cops queden escapçats per algun costat. Per contra, ara es pot encendre la televisió qualsevol dia i a qualsevol hora i sempre hi ha futbol, segur.

Abans eren els equips grans els que cedien jugadors als equips d’inferior categoria. S’entenia com un signe de poder en l’escalat de les diferents competicions, perquè els «grans» fitxaven. Ara no, ara un equip de Segona cedeix un jugador a un de Primera de manera normal, com ha passat entre el Leganés i el Girona FC amb Javi Hernández. De fet, abans començava la lliga i tots els equips tenien les seves plantilles fetes i tothom sabia que si completava l’àlbum de cromos de l’any tenia l’enciclopèdia perfecta. Ara, la lliga comença a mitjans d’agost i es podria dir amb total seguretat que cap equip ho té tot definit i que molts esperen a la data límit del dia trenta per acabar de fer la feina. Fins i tot els més poderosos estan en aquesta línia. Això permet que alguns jugadors que han començat la lliga amb una samarreta, a la quarta jornada puguin vestir la que potser acaba essent la d’un rival directe. I per si no n’hi hagués prou, un cop sobrepassat el mercat d’estiu encara es pot anar a buscar futbolistes en atur, un mercat que cada cop té més requesta. I una cosa més, abans els aficionats se sabien l’onze del seu equip de memòria, mentre que ara molts cops és difícil saber qui juga a cada jornada. Les múltiples competicions i l’allau de partits -els domèstics i els internacionals- fan que les rotacions per cansament o per lesió siguin constants. I amb això no cal pensar que abans era millor que ara, ni al revés. Simplement és així. Abans ens haguéssim guardat tots els diumenges de l’any per anar a Montilivi i, en canvi ara, de moment ja s’ha jugat un partit en dilluns, el pròxim serà divendres i el de la cinquena jornada també. I cap dels tres a la mateixa hora. I a fora, tant a Mallorca com al Villamarín serà a les dues de la tarda, un horari que abans hagués tornat boig a tothom. És clar que per bogeria, la d’aturar la lliga un mes i mig per disputar el Mundial, cosa que només s’entén en un món futbolístic del tot globalitzat. I una última cosa, abans els equips de Primera eren de grans ciutats i amb capacitat per fer molts socis i molta publicitat. Ara, equips de ciutats petites com el Girona FC es poden permetre competir contra grans monstres, perquè el nou futbol fa que la patronal ja ompli la caixa de facto. En això també ha canviat radicalment l’esport de la pilota, tot i que ara seria més adient dir-ne l’entreteniment de la pilota.