Cinc anys després, Stuani torna a obrir la llauna

El 19 d’agost de 2017 Cristhian Stuani va fer dos gols a l’Atlètic de Madrid per convertir-se en el primer golejador a Primera de la història del Girona. Era el dia del debut a la competició, en un partit que va acabar en empat a dos. Llavors, l’uruguaià tenia trenta anys i va fer història en batre Oblak amb dos grans remats de cap que han quedat en la memòria dels aficionats gironins.

Cinc anys després, ja amb trenta-cinc, el braçalet de capità i sent el màxim anotador de la història del club, Stuani ho va tornar a fer. El davanter va demostrar ahir que manté l’instint de cara a porteria marcant, de nou, el primer gol del Girona en aquesta nova etapa a la màxima categoria. Ahir, tot sigui dit, va ajudar-lo la sort. Djené va desviar el seu xut, deixant David Soria batut, perquè l’uruguaià obrís la llauna a Montilivi. De totes maneres, no és casualitat. Els 107 els gols que ha celebrat l’uruguaià amb la samarreta del Girona l’avalen.

A Primera divisió, Stuani ha marcat 41 vegades de blanc-i-vermell. Va fer 19 gols en la seva estrena i 21 en la segona temporada. Aquest curs, repetir aquests números seria demanar massa a un jugador veterà com ho és ell, però hi ha un home que va alçar-se com un possible relleu: Taty Castellanos. L’argentí va estrenar-se ahir amb una gran definició i apunta a ser un jugador clau pel Girona aquesta temporada. El capità ho té clar: «Podem jugar junts perfectament, l’equip necessita els seus golejadors».