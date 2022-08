Girona és de Primera. Amb totes les lletres. Els de Míchel han aconseguit una gran victòria contra el Getafe en l’estrena a Montilivi (3-1). Com no podia ser d’una altra manera, Stuani ha sigut el primer golejador que ha fet aixecar als aficionats de les seves cadires per celebrar. La diana ha arribat abans del descans i tot just començar la represa Miguel ha marcat el segon -l’àrbitre li ha anotat a Domingos Duarte en pròpia perquè ha estat l’últim en tocar la pilota- fruit d’un error entre la defensa madrilenya i el porter David Soria. La nit ha estat perfecta. I Taty Castellanos l’ha arrodonit amb el tercer. Podrien haver estat més, si no s’hauguès anul·lat un clar penal a Stuani.

Míchel ha fet tota una declaració d’intencions des de l’inici amb un onze titular en què destacaven Stuani i Taty Castellanos junts. La primera ocasió, però, l’ha tingut Riquelme amb un xut que ha necessitat la intervenció de David Soria per desviar-lo a córner. Era el Girona qui portava la iniciativa, tenint el control absolut de la pilota i generant perill sortint ràpid al contracop. Stuani i Taty han fregat el gol després d’una jugada que ha passat per les botes de Yangel Herrera i Yan Couto. El brasiler ha assistit al davanter uruguaià, que ja estava amb la canya a punt. David Soria l’ha impedit perquè Taty enviés el rebot als núvols. La rèplica del Getafe ha estat immediata, aprofitant una errada dels gironins al mig del camp. Yangel quasi marca en pròpia mentre intentava treure de l’àrea un xut d’Iglesias. Per sort, la pilota ha topat amb el pal i Aleñá tampoc hi ha arribat. Una falta a la frontal centrada per Aleix ha acabat a córner arran de l’estirada de Soria per frustrar-lo. El gol ha arribat abans del descans (min. 42). L’autor ha sigut Stuani. El killer ha superat a Soria engaltant amb classe una centrada de Couto des de la dreta. La pilota a rebotat a Djené i ha entrat.

La segona part no podia començar millor. En un mal entès entre la defensa del Getafe i Soria, un xut llunyà de Miguel ha acabat a dins la porteria empès per Domingos Duarte (min. 47). Després d’anar a revisar la següent jugada a la pantalla del VAR, Muñiz Ruiz ha rectificat deixant en un no-res un clar penal comés sobre Stuani. Montilivi ha alçat la veu per protestar l’acció. El Getafe també ha vist porteria amb una diana d’Enes Ünal, anul·lada per una falta prèvia. El conjunt blanc-i-vermell no ha tingut temps a entrar en dubtes perquè Taty ha donat la tranquil·litat marcant el tercer rematant al fons de la xarxa una centrada de Yangel (min. 64). Enes Ünal ha diluït una mica el resultat amb un gol al tram final (min. 73). El partit d'avui també ha deixat els debuts dels dos últims fitxatges Javi Hernández i Reinier; i l'ovació a Portu en el seu retorn a l'estadi. El murcià ha posat a prova Juan Carlos, que no ha cedit. Ni en el millor dels somnis de Míchel la realitat podia ser tan il·lusionant.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, David López, Juanpe, Miguel (Javi Hernández, min. 69), Yangel Herrera, Aleix Garcia, Riquelme (Samu Saiz, min. 54), Taty Castellanos (Terrats, min. 58) i Stuani (Reinier, min. 69).

Getafe: David Soria, Iglesias, Djené, Mitrovic (Portu, min. 65), Domingos Duarte, Angileri, Aleñá, Arambarri, Maksimovic (Seoane, min. 46), Borja Mayoral i Enes Ünal.

Gols: 1-0, min. 42: Stuani; 2-0, min. 47: Domingos Duarte; 3-0, min. 64: Taty Castellanos; 3-1, min. 73: Enes Ünal.

Àrbitre: Muñiz Ruiz. Ha amonestat a Taty Castellanos, Juanpe (Girona); Mitrovic, Borja Mayoral, Djené, Angileri, Aleñá (Getafe).

Estadi: 10.460 espectadors a Montilivi.