El Girona va aconseguir ahir tres punts molt importants per afrontar el que vindrà, començant pel partit d'aquest divendres contra el Celta (20 h). Míchel va fer una valoració positiva de la primera victòria de temporada davant el Getafe (3-1) en l'estrena a Montilivi com a equip de Primera Divisió. El tècnic va repetir que "hem de ser un equip que continuï fent història perquè volem estar molts anys a Primera". "Estem començant i queda moltíssim, però la idea del Girona és créixer", va subratllar.

EL PARTIT

"El que més m'ha agradat és la idea d'anar contínuament a pel partit. Amb més dificultats en la primera part tenint el control i després de la pressió post pèrdua. Hem fet que el Getafe no estigués còmode. El pitjor és que la idea és jugar. El gol que hem encaixat és per jugar i és culpa meva, però el jugador no pot ser contemplatiu. No ens pot durar la pilota dos minuts sense atacar. Hem tingut profunditat amb Taty, Yan, Yangel, Roro... Hem merescut la victòria".

STUANI I TATY CASTELLANOS

"La parella a dalt són jugadors totalment diferents. En certs partits poden jugar junts. Taty i Stuani són dos perfils diferents".

RIQUELME

"Roro té un cop a l'espatlla, però pensem que no hi ha res més. Ha demanat el canvi perquè li molestava. Pensem que arribarà a divendres".

LA VICTÒRIA

"Tothom està molt content. Queda molta feina per fer i molt recorregut. Era la nostra presentació davant la nostra gent, li hem pogut dedicar la victòria i crec que se'n va contenta perquè se sent representada. Els jugadors saben la responsabilitat que tenim. És el que més alegria em dona".

ELS DEBUTS DE JAVI HERNÁNDEZ I REINIER

"Javi i Reinier ens milloren la plantilla. Són dos grans fitxatges que sumaran. Els he vist molt bé als dos".