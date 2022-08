Ningú es vol perdre el retorn a Primera

Montilivi torna a Primera. Ahir es va viure un gran ambient a l’estadi coincidint amb la visita del Getafe, tot i que es van tornar a repetir els problemes d’accés habituals i les llargues cues de quan l’estadi registra grans entrades, aquest cop, perquè va caure l’app. Els autobusos que connecten el centre amb Montilivi van tenir molta acceptació, així com també la Fan Zone habilitada al gol nord en la prèvia del partit.

Hi era tothom, o gairebé. Tant a la llotja, com a la grada. Montilivi tornava a acollir un partit de Primera tres anys i tres mesos després, i ni les restriccions de trànsit i aparcament imposades per l’Ajuntament, ni l’horari poc agraït d’un dilluns a les 10 de la nit, van posar fre a l’afició. Ni això, ni tampoc els problemes d’accés que, una vegada més, van generar llargues cues a pocs minuts de començar el partit contra el Getafe. Aquesta vegada, perquè va caure l’aplicació i els abonats que duien el carnet al mòbil no podien accedir. Les xarxes es van tornar a omplir de crítiques, més tenint en compte que com que per un problema de distribució alguns seguidors que ho havien demanat no havien rebut el seu carnet al domicili, l’app era una de les dues alternatives que els havien ofert. L’altre, baixar-se el pdf de l’abonament digital i dur-lo imprés.

Però el futbol i, sobretot, la victòria i les ganes d’aconseguir-la poden amb tot. Hi va haver gols, emoció, un penal força clar que el VAR va desfer, i un gol del Getafe anul·lat també des del videoarbitratge. Stuani té un nou company d’entremaliadures, Taty Castellanos, i Portu, en el retorn a casa, va ser ovacionat tal i com es mereixia. «Tinc un vincle molt especial amb aquesta ciutat, aquest club, aquest estadi i aquesta gent. Em vaig alegrar molt que tornessin a Primera i de debò que la rebuda ha sigut espectacular», va assegurar al final del partit, quan la gent la desfilava cap a casa, amb un somriure, i engrescada perquè si amb l’equip a mig fer ja apareixen els primers brots verds, què pot ser quan a Míchel li acabin de donar tot el que necessita.

Joc de llums a Montilivi per rebre els jugadors, himne cantat amb fervor per l’afició i partit en dansa amb 10.460 espectadors a la grada. El Girona mana, és l’amo absolut de la pilota, però el gol no arriba i és el Getafe qui després d’un mal rebuig de Yangel Herrera que acaba al travesser, té el 0-1 més a prop. I aleshores apareix Stuani, al límit del descans. També amb un pèl de fortuna, perquè el seu xut el desvia Djené. 1-0, descans, i que bo que és l’entrepà del sopar quan el teu equip guanya. A la segona part, es desferma l’adrenalina. Cau el 2-0 per un autogol, l’àrbitre es fa enrere d’un penal a Stuani perquè el davanter del Girona fa una falta prèvia al rival, i Castellanos s’estrena amb un golàs per donar la tranquil·litat definitiva. Encara hi ha temps per un gol que el VAR anul·la al Getafe per falta prèvia, pel 3-1 visitant, i per una recta final de partit prou tranquil·la, amb els debuts dels dos darrers fitxatges, Javi Hernández i Reinier, que van sortir a la segona part.

S’esperava un gran ambient i hi va ser. Per a molts la tarda-vespre-nit ja havia començat a la Fan Zone, a ritme d’Oques Grasses, Miki Núñez o el que el DJ volgués punxar. Un èxit, tant, que es van acabar fins i tot les hamburgueses a la food truck. Els autobusos organitzats pel Girona per unir el centre amb l’estadi van funcionar a ple rendiment, i a més a més, els aficionats que anaven arribant a Montilivi tenien l’oportunitat de fer-se una foto amb el trofeu de la Premier League que va guanyar el Manchester City la temporada passada. Els de Pep Guardiola estan fent una estada al PGA de Caldes perquè demà s’enfronten al Barça en un partit benèfic per recaptar fons contra l’ELA. La plana major del City, o sigui, els amos, era anit a l’estadi, començant pel president Khaldoon Al Mubarak, i seguint pel tècnic Pep Guardiola. Tampoc s’ho van perdre els altres accionistes de referència, Marcelo Claure i Pere Guardiola.

Va ser finalment una nit rodona, la que Míchel somiava a la prèvia. La que farà que aquells que s’estrenaven ahir a Montilivi encuriosits per això de Primera hi tornin. Per moltes cues i entrebancs que els vulguin posar.