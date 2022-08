La primera alegria de la nova era

Deia Michel diumenge que la categoria no espera ningú. El Girona no vol remar a contracorrent i, conscient de la importància de sumar la primera victòria, ahir va sortir a menjar-se el Getafe i ho va fer. Tot i alguns minuts, pocs, d’incertesa amb el gol madrileny, els de Míchel van ser molt superiors i van celebrar la primera victòria a la màxima categoria gràcies als gols d’Stuani i Castellanos i a un altre en pròpia porteria. Un resultat que ha d’alliberar un Girona fidel al seu estil i que encara està pendent de diverses peces per tancar la plantilla.

Montilivi va tornar a veure un partit de Primera ahir més de tres anys i tres mesos després de perdre-la. N’hi havia ganes, moltes, de sentir i de viure futbol de primer nivell després de tants disgustos i de celebrar l’ascens a distància a Tenerife. L’estrena havia sortit creu a València en un partit discret dels de Míchel que ahir va ensenyar que l’equip havia de fer un pas endavant amb la presència d’Stuani i Castellanos junts a l’onze titular. L’entrada de l’uruguaià, Miguel Gutiérrez i Herrera van ser els tres canvis respecte a la derrota de Mestalla. Ben aviat es va notar que el Girona havia sortit amb un aire diferent. Un xut de Riquelme abans del primer minut va ser el primer avís que els gironins volien anar per feina. Intens, dominador i amb una marxa més que el Getafe, el Girona es va treure la por o el respecte que havia mostrat a València.

La sortida prometedora del Girona tindria continuïtat durant tota la primera part amb el consentiment d’un Getafe d’allò més garrepa que va sortir a defensar-se renunciant d’entrada a proposar res. Tot plegat va fer que els de Míchel monopolitzessin la possessió i, el més interessant, la convertissin en ocasions de gol. Herrera va estar a punt d’obrir el marcador amb una rematada de cap després d’una bona centrada de Riquelme. El veneçolà va oferir bons detalls al mig del camp i capacitat d’arribada. Tampoc entraria el tercer intent dels gironins, que Soria neutralitzaria a peus d’Stuani en l’ocasió més clara.

La superioritat del Girona era absoluta, però el Getafe en la primera aproximació va fer tremolar Montilivi en una pilota al travesser d’Herrera en l’intent de rebutjar una centrada d’Iglesias. Els de Míchel s’havien salvat de rebre una garrotada injustíssima. Abans d’acabar la primera part, la fortuna per fi somriuria als gironins. Stuani va caçar el refús d’una falta servida per Aleix Garcia i, amb la col·laboració de Djené va obrir la llauna. L’uruguaià feia el primer gol de la nova etapa del Girona a la màxima categoria i encetava el camí del triomf.

Havia costat molt superar Soria en una gran primera part dels Girona. La represa va començar d’allò més moguda i, com aquell qui no vol la cosa, els de Míchel es van trobar el segon gol de seguida. Va ser en un intent de refús de Domingos Duarte que es va enviar la pilota al fons de la seva pròpia porteria.

Amb el 2-0 el partit semblava encarat. A partir d’aquí, el VAR va aparèixer per ser protagonista. Primer per invalidar un penal assenyalat per Muñiz Ruiz sobre Stuani i després, per no concedir un gol d’Ünal per una falta, clara, prèvia a Aleix Garcia. El Getafe havia ensenyat les urpes. Tot i això, una espurna de Castellanos en una gran jugada individual va situar el 3-0 al marcador. L’argentí va definir fantàsticament picant la pilota davant Soria per, en principi, sentenciar.

Al partit encara li quedaven massa minuts i coses per passar. El Getafe no estava mort i Ünal va aprofitar una pèrdua de pilota de David López per superar Juan Carlos amb una gran rematada. Hi havia partit? Juan Carlos ho evitaria aturant un contra un de l’ovacionadíssim Portu, després d’una pèrdua de Ramon Terrats. Els de Míchel tenien la missió de saber patir per mantenir el resultat i van demostrar també una gran capacitat defensiva per evitar que el partit es compliqués. Montilivi ho va celebrar amb unes quantes onades i el reconeixement a la feina i el resultat de l’equip.