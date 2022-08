El dilluns va ser un gran dia pel aficionats a Girona. La primera divisió tornava a Montilivi i l'equip va respondre de la millor manera: amb una victòria contundent i un bon joc, que va meravellar als més de 10.000 aficionats que es van desplaçar per viure en primera persona el partit contra el Getafe.

Quatre dies després, la competició torna a l'estadi, aquesta vegada contra el Celta de Vigo. Els precedents contra l'equip gallec són sensiblement favorables pel Girona, amb dues victòries, un empat i una derrota. Precisament, l'últim cop que gallecs i catalans es van enfrontar, el resultat va ser de 2-1 favorable al Celta, amb gols de Iago Aspas i Sofiane Boufal i de Portu per part del Girona.

Els de Míchel arriben al partit amb la moral alta, després de completar un bon duel contra el Getafe el dilluns i refer-se de l'amarg debut a Mestalla contra el València (1-0). El domini al terreny de joc dels blanc-i-vermells es va veure traduït en gols, de Stuani, Castellanos i en pròpia porta. A més, els nous fitxatges de l'equip van deixar grans detalls de qualitat sobre la gespa, fet que donarà seguretat a la plantilla per afrontar el pròxim duel. El Girona és 9è a la classificació amb 3 punts.

Per la seva banda, el Celta es presentarà a Montilivi amb uns resultats força diferents. La darrera jornada va patir una contundent derrota a Balaídos contra el Reial Madrid. Tot i que Iago Aspas va neutralitzar de penal el gol inicial de Benzema, també de penal, els d'Ancelotti van acabar marxant amb un 1-4 al marcador. Tampoc van tenir millor debut aquesta temporada, quan després de posar-se 2-0 a la primera part contra l'Espanyol, va veure com l'equip perico empatava el partit a l'afegit. L'equip entrenar per Chacho Coudet ocupa la 16a plaça amb 1 punt.

El partit entre el Girona i el Celta, que obrirà la tercera jornada de la Lliga, tindrà lloc el divendres 26 d'agost a les 20 h a l'Estadi de Montilivi de Girona. Es podrà veure en directe per DAZN LaLiga o seguir el minut a minut a Diari de Girona.