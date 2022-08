Reinier: «Haaland i Couto m’han parlat molt bé del grup City»

Reinier va aconseguir amb quatre dies al Girona el que no ha tingut al Madrid en dues temporades i mitja. L’atacant brasiler, de 20 anys, va debutar dilluns a Primera després que Míchel li donés l’oportunitat al minut 69, quan va substituir a Stuani, en la victòria contra el Getafe a Montilivi (3-1). Va jugar poc temps, però suficient per demostrar que té ganes d’aprofitar la confiança que li dona el tècnic per reivindicar-se. Malgrat portar només dos entrenaments amb el grup, Reiner va entendre’s amb els seus nous companys i va mostrar-se molt actiu entre línies. «Vull buscar la meva millor versió i faré tot el possible per ajudar l’equip», ha assegurat avui en una presentació carregada d’ambició.

El Madrid va pagar 30 milions al Flamengo per fer-se amb els seus serveis fins al 2026 en el mercat d’hivern de la temporada 2019-20. Al primer equip, però, Reinier no hi tenia lloc perquè els blancs ja tenien cobert el límit de futbolistes extracomunitaris així que va incorporar-se al Castilla on només disputaria tres partits per culpa de l’arribada de la pandèmia. Les dues pròximes temporades se les va passar cedit al Borussia Dortmund sense que li acabessin d’anar bé les coses -tot just va participar en 39 partits i va marcar un gol. Aquest estiu, va tornar a Madrid i immediatament va posar-se a treballar en solitari a les instal·lacions de Valdebebas perquè un cop més el club blanc li va comunicar que no tenia cabuda a la plantilla. El brasiler ho accepta. «El Madrid és un club molt gran i he d’ensenyar el meu futbol», ha comentat.

Reinier està «molt content» de fer-ho cedit -sense opció de compra- al Girona, tenint en compte que els de Montilivi tenen grans expectatives amb ell. Míchel deia l’altre dia que «és el moment que faci un pas endavant i es reivindiqui». També opina igual Quique Cárcel: «Fa un parell d’anys vaig anar al Brasil pel futbol i el vaig veure en directe. Em va impressionar. Era molt jove, amb unes qualitats tècniques grans i una capacitat de gol important. Guanya partits. Estic content perquè era una situació de mercat que creia que seria més complicada, però el seu bon amic Yan Couto va convèncer-lo. Esperem que tingui un any maco, torni a agafar el seu nivell i ens ajudi a aconseguir els nostres objectius».

Reinier ha revelat que Couto és un dels motius pels quals va escollir el Girona. També va demanar opinió a Haaland, el jugador del Manchester City amb qui va coincidir al Dortmund i que s’ha retrobat aquests dies amb motiu de l’estada dels de Pep Guardiola a La Vinya. «Vaig parlar amb Haaland, que és molt bona persona, sobre com és el grup City. Me n’ha parlat molt bé. En Yan, també me n’ha parlat moltes coses bones. Per això soc aquí. Va ser molt important per prendre la decisió», ha explicat. El carriler dret cedit pel club citizen és amic de Reinier des de fa sis anys: «Hem jugat junts a la selecció. Quan li vaig parlar del Girona, es va tornar boig i es va posar molt content perquè tornaríem a jugar junts. M’ha parlat molt bé del club, del míster i totes les persones que en formen part. Tothom és agradable. Aquí estic: content i feliç. En Yan ha sigut una persona molt important perquè jo pugui ser aquí. Diego Costa, un gran amic que porto al cor, també m’ha parlat molt bé del míster, ja que van coincidir al Rayo. M’ha dit que li agrada molt jugar i que era boníssim».

Tant bon punt va tenir tots els papers en regla per ser inscrit a LaLiga, Míchel va incloure’l a la convocatòria i li va donar l’oportunitat contra el Getafe. El brasiler s'ha mostrat «feliç per la victòria de l’equip en el primer partit». A Montilivi, «vaig sentir-me com a casa i còmode amb els companys i l’afició». Ara el repte de Reinier, que pot jugar «de mitja punta, davanter o extrem», és tenir continuïtat amb el Girona: «Puc jugar en totes les posicions possibles. L’altre dia vaig començar jugant de segona punta i vaig acabar de davanter quan va sortir Taty. Soc aquí per ajudar el meu equip i faré tot el possible perquè així sigui». Reinier no té clàusula de la por i podrà jugar contra el Madrid, tenint possibilitats amb tots els equips de Primera.

Pendents del límit salarial

Reinier va convertir-se en el vuitè fitxatge -sense tenir en compte l’ampliació de la cessió d’Iván Martín- que fa el Girona aquest estiu. A falta d’una setmana pel tancament del mercat de fitxatges (1 de setembre), als despatxos es continua treballant per trobar les peces que falten i tancar la plantilla amb un porter o dos, un migcampista defensiu i un davanter.

El director general del City Football Group, Ferran Soriano, ha explicat avui al programa Què t’hi jugues! de la Cadena Ser que «ens agradaria fer dues incorporacions més, però estem pendents del límit salarial». I és que en totes les opcions que contempla, el club fa números per complir amb el Fair Play Financer. El CEO del City ha afegit que «aquest any qui vingui a Montilivi s’ho passarà bé».