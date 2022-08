Després d’enllestir tots els tràmits burocràtics a temps, Reinier va ser inscrit dilluns a LaLiga i el mateix dia va debutar amb el Girona en la gran victòria contra el Getafe (3-1). El brasiler en va tenir prou amb 20 minuts per mostrar detalls de qualitat a Montilivi i començar a posar-se a l’afició a la butxaca. El jugador, cedit pel Madrid, és una de les apostes del club blanc i ara busca reivindicar-se amb els de Míchel en la seva primera temporada a Primera. Reinier no té clàusula de la por i podrà jugar contra el Madrid.

L'OBJECTIU PERSONAL

"Vull bucar la meva millor versió. Estic content d’estar aquí. Vull ajudar als meus companys".

LA POSICIÓ

"Puc jugar a la mitjapunta, davanter, extrem… Vull ajudar el meu equip en totes les posicions possibles. Vaig començar com a segon atacant. Després quan Taty va sortir, es va veure que puc jugar allà. Faré tot per ajudar el meu equip".

EL MADRID

"Sí. Ensenyant el meu futbol. El Madrid és un club molt gran I he d’ensenyar el meu futbol".

EL CITY GROUP

"Vam parlar del grup amb Haaland, me n’ha parlat molt bé. Yan també me’n va parlar molt bé, per això soc aquí. Ha sigut una persona molt important per venir".

EL DEBUT

"Va ser una victòria molt important i la rebuda de l'afició afició..., em sentia com a casa. Agraïr als companys i míster per tota la confiança". SEnsacions bones.