Segons informa el diari britànic The Telegraph, el migcampista d’Ulldecona Oriol Romeu té la intenció de trencar l’any de contracte que li queda amb el Southampton per acceptar l’oferta que li ha arribat des de Girona. El jugador, de 30 anys, estaria disposat a rebaixar-se el salari per jugar a prop de casa i el Girona li hauria ofert un contracte per les pròximes tres temporades, fins al 2025, i prop d’un milió a l’any. En aquest sentit, els dos clubs negocien per arribar a un acord.