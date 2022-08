L’estrena del Girona a Montilivi amb una gran victòria contra el Getafe (3-1) va deixar una imatge que més d’un va comentar. Acostumats a veure una catifa verda lluint enmig de l’estadi, molts aficionats van estranyar-se que en alguna zona del terreny de joc la gespa estava en mal estat. L’onada de calor que ha patit Catalunya aquest estiu, amb temperatures que superaven els 40 graus de màxima a Girona, ha condicionat en el correcte creixement de la gespa que, tot i sol·licitar a LaLiga començar a casa més tard -els de Míchel van debutar a València-, necessita un temps encara perquè el camp estigui al cent per cent.

El mateix ha passat a Riudarenes, on el filial de moment està entrenant en l’annex que hi ha i s’espera que estigui a punt per a l’inici de la temporada el pròxim diumenge 11 de setembre contra la Montañesa, i a La Vinya, que disposa d’un camp amb les mateixes condicions que el de Montilivi i els de Míchel no hi van poder entrenar durant molts dies de pretemporada perquè s’hi feien tractaments intensius per compensar les afectacions de l’onada de calor en el creixement.

Els treballs de regeneració de tot el terreny de joc de Montilivi van iniciar-se el passat 23 de juny amb la intenció que l’estadi estigués en les millors condicions per al debut. Van consistir en treure la gespa natural, que suposa un 97% del camp, per tornar-la a sembrar i es va deixar l’altre 3% restant de gespa híbrida. L’onada de calor amb dies canículars, però, va afectar directament a la gespa en un dels moments més importants del seu creixement. En conseqüència, va trigar més del compte en sortir.

En principi, Montilivi té l’avantatge de no tenir ombra, tret d’una petita part en la zona de Tribuna, i això afavoreix en el manteniment de la gespa perquè sempre hi toca el sol. D’altra banda, en aquest cas ha sigut perjudicial per les altes temperatures.

Aquest aspecte ha preocupat força als jardiners, que estan fent tot el possible per millorar l’estat del terreny de joc en les pròximes jornades. Tenint en compte que és divendres i es va jugar dilluns, la gespa no estarà a punt contra el Celta però s’espera recuperar la millor versió de cara al partit amb el Valladolid.