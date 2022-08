«Borja, Kébé i Iván Martín són baixes i Riquelme serà dubte fins a darrera hora. Demà veurem com es troba».

PARTIT

«El nostre objectiu contra el Celta serà tenir la pilota perquè la sensació és que podem patir sense. Dilluns vam dominar el partit amb pilota i demà l'objectiu serà robar-la ràpid. Haurem de ser molt agressius, compactes i solidaris com a equip. Això implica robar a dalt. Necessitarem l'afició pel plus d'il·lusió i intensitat que ens donen i que l'equip sigui molt agressiu».

DESCANS

«El calendari és així. Hem entrenat poc, hem fet molta recuperació, hem vist vídeos i parlat molt amb els jugadors. L'equip està preparat. No passa res. L'equip està bé i farem un gran partit».

GUANYAR AVIAT

«Volíem fer un gran partit per a la nostra afició i per la nostra confiança. Per demostrar-nos que podem guanyar a qualsevol rival a Primera. Només això. Falten molts partits i hem d'anar molt a poc a poc. El Celta serà un rival diferent. Contra el Getafe va ser un partit de possessió i, demà de pressió».

ADAPTACIÓ

«És molt important que els nous s'adaptin i ho fan. Les grans persones fan grans equips. Hem anat a això. Hem parlat molt amb ells tant jo com en Quique. Sabíem que els jugadors nous vindrien a créixer i reivindicar-se i fer-nos millors; que no serien jugadors amb molta base a la categoria. Quan hi ha aturada de seleccions farem una mini estada per conèixer-nos encara més bé».

MERCAT

«Estic preocupat pel partit, no per les incorporacions. Poden ser dos o tres més. Hi ha un espai a la porteria on només hi ha Juan Carlos de primera espasa i en necessitem un altre. També al mig del camp. Si és d'un perfil defensiu, podem pensar que en vingui un altre de més ofensiu. No em preocupa, estem centrats en el partit».

SORTIDES

«No tanquem la porta a ningú. Jo no miro mai el carnet d'identitat, però no sóc cap formador. Hi ha competició pel mig. Tant de bo em pogués quedar cada dia amb els joves per explicar-los el procés i fer-los jugar més. Això no els hi podem donar aquí; s'ho han de guanyar. No som un filial. Hi ha jugadors que poden sentir que amb els nous fitxatges que han d'arribar el seu espai pot ser menor. Aquestes són les sortides que contemplem, cap més. Mentre s'ho guanyin, estaran amb nosaltres».

CITY

«A l'àmbit de club, és espectacular que tinguem el City a les nostres instal·lacions i es vegi aquesta germanor entre clubs. Ens permet guanyar molt de prestigi i n'estem encantats. També per l'estima que ens tenen. Amb en Pep Guardiola és un aprenentatge diari per mi. L'he vist entrenar i hi he parlat tots aquests dies que han estat aquí. Aprenc molt amb tot el temps que m'hi puc comunicar i parlar de futbol. Va venir al partit i això, juntament amb el fet que conegui els jugadors i els digui pel seu nom, ens engrandeix molt. Jugar com ell, només ho pot fer ell. M'encantaria poder-lo copiar, però és impossible perquè va molts passos endavant. Ningú s'hi pot acostar. Tenim una idea en comú i en conversem».