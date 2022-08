El rival no perdona res. I encara menys a Primera. El Celta n’ha fet prou amb molt poc per endur-se aquesta nit els tres punts de Montilivi (0-1). Un gol d’un davanter de nivell com ho és Iago Aspas ha frustrat els de Míchel, aprofitant una assitència de Carles Pérez i que Juanpe no ha estat fi en la pressió. Mentre que el Girona no ha pogut fer res per superar la porteria de Marchesín. Ni repetint la parella de davanters Stuani-Taty Castellanos amb una menció especial per a l’argentí, que ha estat incansable i lluitador en atac. A part de l’extrem ripollès Joel Roca, que ha debutat a Primera.

Montilivi tenia ganes de repetir una victòria com la de dilluns passat contra el Getafe. L’equip només havia tingut tres dies hàbils per preparar el partit, però les ganes estaven intactes. Míchel ha repetit el mateix onze -liderat per la dupla Stuani-Taty Castellanos- introduint un únic canvi, forçat per la baixa per lesió de Rodrigo Riquelme. Al lloc de l’extrem cedit per l’Atlètic hi ha situat el figuerenc Ureña, per la qual cosa Samu Saiz s’ha quedat a la banqueta. Els jugadors eren els mateixos, tot i que aquest cop el tècnic ha canviat el dibuix decidint-se per una defensa de quatre amb David López de pivot. Tot just havien passat 10 minuts quan ha hagut de recòrrer al primer canvi a causa de la lesió de Yangel Herrera, substituït per Terrats. Molt atent ha hagut d’estar Juan Carlos per treure amb el peu un xut de Carles Pérez, que intentava sorprendre després de reprendre el joc des de la banda.

El Girona ha anat amb la idea de pressionar a camp contrari, encara que li ha costat sentir-se còmode i tenir fluïdesa contra els gallecs. Ara bé, quan tenia la pilota aconseguia donar la sensació de perill. La rematada de cap de Stuani després d’una centrada de Couto, que ha tocat Núñez, ha sigut massa fluixa i Marchesín no ha tingut cap problema en aturar-la. Tampoc Juan Carlos per atrapar un xut de Cervi des de dins l’àrea. Més tard, Santi Bueno fregaria el gol amb un cop de cap d’un córner que ha sortit fregant el pal, així com Calres Pérez amb un cacau des de la frontal desviat per Juan Carlos. El porter també ha frenat Óscar Rodríguez.

La segona part de li ha posat en contra al conjunt blanc-i-vermell. Després d’una rematada de Taty que ha sortit per damunt del tavesser, el Celta ha obert la llauna gràcies a un gol de Iago Aspas a assistència de Carles Pérez. A punt ha estat Ureña d’igualar el marcador. Tot i la seva joventut, a l’extrem figuerenc no li han tremolat les cames davant la porteria de Marchesín amb la mala sort que el porter ha tret la cama per evitar-ho. Aplaudiment merescut el que li ha fet la grada quan ha estat substituït per Reiner. Alhora, ha entrat Samu Saiz per Terrats. El brasiler de seguida ha intervingut amb un tret llepant el travesser. Ho intentava el Girona sense sortir-se’n contra l’equip de Coudet, que es dedicava a esperar les errades dels gironins per sortir ràpid al contracop. En el tram final, Míchel ha donat l’oportunitat a Joel Roca. L’extrem de Camprodon s’ha estrenat a Primera amb 17 anys.

FITXA TÈCNICA

Girona: Juan Carlos, Yan Couto, Santi Bueno, David López, Juanpe, Miguel (Javi Hernández, min. 81), Yangel Herrera (Terrats, min. 10 (Samu Saiz, min. 59), Aleix Garcia, Ureña (Reinier, min. 59), Taty Castellanos (Joel Roca, min. 81) i Stuani.

Celta: Marchesín, Hugo Mallo, Aidoo, Núñez, Javi Galán, Tapia (Gabri Veiga, min. 70), Cervi, Fran Beltrán, Óscar (Paciencia, min. 77), Carles Pérez (Solari, min. 70) i Iago Aspas.

Gols: 0-1: min. 49: Iago Aspas.

Àrbitre: Del Cerro Grande. Ha amonestat David López, Juanpe (Girona); Tapia (Celta).

Estadi: 11.329 espectadors a Montilivi.