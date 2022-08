Malgrat que resta menys d’una setmana per al tancament del mercat, Míchel no va mostrar gaire, o més aviat gens, de preocupació. El tècnic va parlar que falten «un porter i un jugador al mig del camp» sense mencionar cap davanter. En aquest sentit, Míchel va especificar que depenent de les característiques que tingui el migcampista, si és gaire defensiu, «potser podem pensar en una tercera incorporació; o no». Diversos mitjans assenyalaven ahir l’interès del Girona en el porter del Betis, Claudio Bravo. El xilè, de 39 anys encara no ha pogut ser inscrit a la Lliga per uns problemes amb el límit salarial que el Betis confia resoldre. D’altra banda, Míchel no espera sortides i només els joves Artero i Ureña podrien fer-ho cedits si volen més minuts.