Míchel: «Ens espera un partit de córrer i pressionar molt»

El perill que pot suposar anar arrossegant la llosa de no guanyar el primer partit per a un equip acabat de pujar el va esvair de seguida el Girona. Ho va fer en la segona jornada i en l’estrena com a local a Montilivi amb una victòria clara i convincent contra el Getafe dilluns. Míchel va quedar d’allò més satisfet del partit del seus homes, però avui li espera un nou repte, totalment diferent en què l’equip haurà de mostrar nous registres i contenir un Celta amb armes diferents. «La primera victòria ens va donar confiança per demostrar-nos que podem guanyar qualsevol rival», reconeixia ahir. El tècnic va explicar que fins avui, en el darrer entrenament, no sabrà si podrà comptar amb Rodrigo Riquelme, el gran dubte. Míchel no creu que el poc marge de temps que hi haurà hagut entre el partit de dilluns i el d’avui afecti. «El calendari és així. Hem entrenat poc, hem fet molta recuperació i hem parlat molt amb els jugadors. Hi haurà poc descans, però no passar res. L’equip està preparat».

El matx d’avui es presenta, d’entrada, ben diferent del de dilluns. Míchel té clar que l’equip haurà de dominar i explotar altres facetes del joc. «És un rival diferent i hem de demostrar que sense pilota sabrem patir. I ser capaços de robar-la molt a dalt. Amb el Getafe va ser un partit de possessió i ara ens n’espera un de pressió». En aquest sentit, el tècnic madrileny alerta que caldrà extremar les precaucions en les pèrdues de pilotes. Dilluns, els gironins en van perdre tres en zona molt perillosa que van costar un gol, un altre d’anul·lat i una clara ocasió de Portu. «A aquesta categoria hi ha jugadors que no perdonen. Hem de baixar la mitjana de pilotes perdudes en aquestes dues jornades que és de 7 i això es fa corrent més, generant passades...», deia. El tècnic va detallar que els nous fitxatges s’estan adaptant molt bé al vestidor. «Les grans persones fan grans equips», recordava alhora que revelava que tant ell com Quique Cárcel havien parlat amb la majoria per explicar-los «la filosofia del club i la ciutat». En aquest sentit, Míchel va detallar que no buscaven jugadors amb una gran base a la categoria sinó futbolistes «que vinguin a créixer i a fer-nos millors». El tècnic va assegurar que quan hi hagi una aturada de seleccions faran una «estada» per conèixer-se encara millors. D’altra banda, Míchel també va parlar de la trobada amb els components del Manchester City aquesta setmana a la Vinya. «Pel club és espectacular que tinguem el City a les nostres instal·lacions i es vegi aquesta germanor. Guanyem molt de prestigi i n’estem encantats», deia alhora que recordava que, per a ell, era un «aprenentatge diari» estar amb Pep Guardiola. «Aprenc molt cada cop que hi parlo i el veig entrenar. A més a més, va venir a veure’ns i els jugadors se senten reconeguts quan els coneix pel seu nom. Ens engrandeix», deia.