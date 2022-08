Míchel Sánchez, tècnic del Girona FC: “No hem superat el rival. Ells tenen bé la pilota, apreten bé, però nosaltres no hem guanyat duels en els últims metres. Crec que el resultat és just i l’ha resolt la definició de Iago. Aspas és un jugador que té talent. Hem tapat bé els espais, però qualsevol forat l’aprofita”.

Eduardo “Chacho” Coudet, tècnic del RC Celta de Vigo: “Mereixíem la victòria. El Girona és un rival difícil que juga bé a futbol. Nosaltres intentem jugar de la mateixa manera a casa i fora. Crec que hem estat tots dos equips imprecisos. El camp tampoc estava en les millors condicions. És una victòria de valor”.

David López, jugador del Girona FC: “Una llàstima. Veníem de fer un bon partit contra el Getafe. Hem fet un bon partit, però l’ha decidit Iago Aspas en una acció. A Primera no en podem concedir ni una i hem de seguir treballant i millorant”.

Óscar Ureña, jugador del Girona FC: "Estem una mica enfonsats perquè el partit ha estat igualat. S’ha decantat la balança per una errada nostra". "És un orgull jugar a primera amb el club de la meva vida i estic orgullós per això en el dia d’avui". "Jugadors com Aspas son els que marquen la diferència, amb mitja ocasió et generen un gol".

Iago Aspas, jugador del RC Celta de Vigo: “Volíem una victòria per a la nostra gent. Veníem amb mentalitat de guanyar. Sabíem que Montilivi és un camp difícil, ells venien en bona dinàmica, acaben de pujar i tenen molta il·lusió”.