Aspas marca la diferència (0-1)

El Girona ja ho sap. Ho va patir en l’estrena a València i ahir va tornar a veure com el Celta el liquidava amb un detall de qualitat de Iago Aspas. Una acció individual, fruit d’una errada de Juanpe, que va decidir un partit equilibrat i en què el Girona va fer prou mèrits per a no perdre. Descarat i acompanyat per més d’.11.000 persones, els gironins no van tenir capacitat de reacció i va tastar altre cop el verí de la Primera Divisió, en què un home com Iago Aspas, tot sol, és capaç de decidir un partit.

Míchel tenia una sorpresa amagada per a Eduardo Coudet i no era la presència d’Ureña a l’extrem dret sinó un canvi de dibuix. Conscient que el Celta no plantejaria un partit tancat com el Getafe dilluns, el tècnic va decidir variar el sistema i jugar amb quatre defenses i David López més avançat, al mig del camp. L’estratègia es va estroncar ben aviat arran de la lesió de Yangel Herrera que només aguantar deu minuts i va haver de ser substituït per Terrats al cap de deu minuts. El guió del Girona, tanmateix, no variaria. Calia córrer i pressionar molt per robar la pilota a un senyor Celta que la movia amb velocitat i qualitat a qualsevol zona del camp. Després d’un primer ensurt en forma de passada enrere de Juanpe, el Girona va començar a ensenyar les urpes. Ho va fer moderadament perquè el partit no s’obria del tot i el Celta no ho permetia. Tot i això, Stuani va estar a punt d’obrir el marcador després d’una gran acció entre Aleix i Castellanos i d’una centrada de Couto. La rematada de cap de l’uruguaià va ser fluixa i fàcil a les mans de Marchesin.

El partit era d’allò més intens. Sense treva. Si el Girona havia avisat, el Celta no va ser menys i Cervi, des de la banda dreta, va inventar-se una jugada personal que va poder neutralitzar bé Juan Carlos. Als de Míchel els costava superar la pressió del Celta, i arribava amb dificultats a l’àrea rival. Tot i això, quan ho feia, arribava amb perill. Santi Bueno va fregar el gol en una rematada de cap a la sortida d’un córner. La mobilitat de Castellanos permetia l’equip trobar espais i engrescar una afició que tenia ganes d’animar i viure alegries.

Juan Carlos apareixeria abans del descans per evitar que el Celta se n’anés amb avantatge al vestidor. El porter gironí va salvar un xut de Carles Pérez de fora de l’àrea i una rematada amb poc angle d’Óscar Rodríguez. No va poder-hi fer res però, en la primera arribada de la segona part del Celta per evitar que els gallecs s’avancessin. Carles Pérez va guanyar a posició a Juanpe, massa fàcilment, i va assistir perquè Iago Aspas definís a la perfecció davant la sortida de Juan Carlos. El Girona, que mig minut abans havia fregat l’1-0 en una acció de córner, veia com el Celta el castigava durament.

El 0-1 va fer mal. Tot i això, els gironins no van abaixar els braços i van mirar de cercar l’empat. Al cap de cinc minuts del gol d’Aspas, Ureña va tenir l’empat a les seves botes però la seva rematada, forçada i escarransida, la va desviar Marchesin en darrera instància. El partit no agradava a Míchel, que no va tenir miraments a l’hora de retirar del camp Terrats, que havia entrat a la primera part, per fer entrar Reinier. També saltaria al camp Samu Saiz per mirar de reactivar l’atac blanc-i-vermell. El Celta, amb molt d’ofici, ho evitaria amb encert davant els intents dels jugadors gironins una vegada i altra pel mig. Malgrat els canvis, el Girona no va trobar el camí de l’empat i després de l’acció d’Ureña, no va tornar a inquietar Marchesni. No hi havia recursos, ni idees ni tampoc efectius ofensius a la banqueta. Míchel ho va provar amb Roca, però tot i alguna espurna del jove extrem ripollès, no hi va haver res a fer. Els punts van volar cap a Vigo. L’equip, després de dos partits en cinc dies, en té vuit per a recuperar-se abans del duel a Palma de dissabte que ve.