Coudet «Montilivi serà un camp difícil per a tots els equips»

Eduardo Coudet va marxar més «tranquil» ahir de Montilivi, després d’aconseguir la primera victòria de la temporada. «La idea era poder atacar d’inici. No ho hem fet i hem hagut de modificar. A partir d’aquí hem estat millor contra un rival que sempre et té inquiet perquè genera. En aquest camp serà molt difícil per a tots els equips», va comentar. L’entrenador va afegir que «són tres punts importantíssims, en un estadi molt difícil i contra un rival que juga bé. Necessitàvem començar a guanyar». Alhora, va assegurar que «donem valors a aquests punts quan passen els dies» i que espera que «no surti ningú a la plantilla perquè som pocs». El Celta treballa per l’arribada d‘un altre davanter.