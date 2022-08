Van ser només deu minuts sí, però aquells deu minuts no els oblidarà mai Joel Roca. Amb només 17 anys, l’extrem de Camprodon va estrenar-se divendres a Primera Divisió amb el Girona. La derrota va entelar una cita històrica per a Roca que es va convertir en el primer jugador de Camprodon que tasta la màxima categoria. "És la notícia del dia", reconeixia ahir a la tarda l’alcalde, Xavier Guitart. "La gent del poble s’ha despertat amb l’orgull de veure que un vailet d’aquí, format a la Unió Esportiva, ha arribat a l’elit", afegia Guitart que no tanca la porta, més endavant, a fer algun tipus de reconeixement a Roca pel debut.

D’ençà de l’arribada d’Albert Síria, el planter del Girona ha fet un immens salt qualitatiu. Als Valery, Arnau, Terrats o Kébé s’hi han afegit darrerament Ureña i Artero i enguany comença a treure un Roca que està assenyalat per tothom com una de les grans promeses de Torres de Palau. El ripollès és un nervi; un extrem d’aquells de tota la vida. Ràpid, hàbil, descarat i atrevit a l’hora d’encarar, de seguida va deixar-ho clar quan en la primera pilota que va tocar es va fer una autopassada en forma de túnel a un lateral contrastat com Javi Galán. Una declaració d’intencions d’un xicot per a qui tot està anant molt de pressa, però que toca de peus a terra i que té clar que encara té molt de camí per fer. Ho sap ell i també l’hi inculca la seva família a casa. "El futbol és un món complicat i inestable que sovint pot costar d’assimilar. Sempre li diem que vagi a poc a poc i amb bona lletra i que toqui de peus a terra. ", assegurava el seu pare David, que no es va perdre el debut en directe des de Montilivi. "A part d’orgull la sensació que em va envair principalment va ser d’emoció", confessava. "Jugar a Primera costa moltíssim. En Joel fa quatre dies feia la col·lecció de cromos i es canviava l’Aspas amb els seus amics i, divendres resulta que jugava contra ell", deia.

Al final del partit, pare i fill es van fondre en una abraçada amb les emocions encara ben fresques. "No flotava pas ni estava en cap núvol. En Joel no és gaire expressiu. Ho porta força tot per dins", descrivia el pare que veu com el seu nano no para de sorpendre’l. "Quan el van passar directament del cadet al Juvenil de Divisió d’Honor amb nois tres anys més grans que ell em pensava que el destrossarien. Em va sorprendre i vaig descobrir que no té límits. Això tot just comença tot i que tenim claríssim que en Joel encara ha d’aprendre moltíssim". En aquest sentit, considera que el debut és un "premi" i que cal prendre’s "cada entrenament, convocatòria o escalfament com una experiència o aprenentatge" per estar a disposició del club sempre, "sigui per jugar al filial o per si Míchel el necessita".

Des de Camprodon, l’alcalde detalla que Roca és noi que "fa poble" i sol assistir sovint amb els amics als diversos actes populars que s’hi organitzen. Guitart va ser coordinador del futbol base de la UE Camprodon quan Roca va entrar-hi. "Era prebenjamí i veure com un nen fet aquí arriba tan lluny és un gran orgull", diu. En aquest sentit, fins ara Xavi Molas era el camprodoní que més amunt havia arribat al futbol. El sostre de Molas va ser la Segona B amb el Palamós, Alabès B, Oriola i Roquetas.

La setmana gran de Roca no s’acaba pas avui. El camprodoní sortirà demà al matí cap a Madrid per incorporar-se a la selecció espanyola sub19 amb la qual disputarà dos amistosos, dimarts i dijous contra Israel. És la primera convocatòria de Roca amb el combinat sub19 que entrena Santi Denia.