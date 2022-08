El compte enrere s’ha activat

Una temporada més, i ja en són moltes, el Girona enceta la darrera setmana del mercat amb deures per fer. Enguany no són pas tants com en alguna altra ocasió, però sí que les peces que manquen són jugadors que han de ser importants a la plantilla aquesta temporada. Dijous a mitjanit (dia 1), es tanca el mercat d’estiu i el Girona hi arriba pendent d’incorporar un porter que faci competència a Juan Carlos i un migcampista total, de perfil defensiu o alhora amb capacitat de construir, que hauria de ser Oriol Romeu (Southampton). Míchel va sorprendre dijous passat abans del partit contra el Celta assegurant que aquestes dues posicions, porter i pivot, eren les dues prioritats del club abans de dijous, aparcant, en principi, la possible arribada d’un altre davanter. Pel que fa a possibles sortides, si no hi ha sorpresa de darrera hora, la idea de la direcció esportiva és que no n’hi hagi cap. Tan sols podria produir-se si algun dels joves que treballa amb el primer equip (Artero o Ureña) ho demana per poder tenir més minuts. En aquest sentit, el club mirarà de trobar destí a Èric Monjonell, Àlex Sala i Pau Víctor a qui el filial se’ls ha quedat petit i que seran cedits a equips de Primera Federació.

Aquest és l’escenari avui a quatre dies perquè es tenqui el mercat. El telèfon de Quique Cárcel treu fum des que va començar l’estiu i aquesta setmana la bateria ja es pot preparar perquè li espera molta tralla. El màxim responsable esportiu del club fins ara ha reforçat amb vuit cares noves: Castellanos (New York City), Herrera i Couto (Manchester City), Gutiérrez i Reinier (Reial Madrid), Javi Hernández (Leganés), David López (Espanyol) i Riquelme (Atlètic de Madrid). Ara, Cárcel té el repte de completar-la amb dues, o tres peces, que li facin fer un salt de qualitat imprescindible per poder encarar el curs amb garanties. D’una banda, l’adéu d’Adrián Ortolá a principis de mes (dia 4), va deixar Míchel amb només Juan Carlos de porter. Ben segur que la idea de Cárcel era tancar l’arribada d’un segon porter contrastat al cap de pocs dies de la sortida d’Ortolá a Bèlgica (KMSK Deinze), però la realitat és que les primeres opcions s’han complicat i, de moment, Lluc Matas, del filial, ha estat a la banqueta a les tres primeres jornades. Álvaro Fernández (Osca) a qui Míchel coneix a la perfecció de la seva etapa al conjunt aragonès, ha estat sempre una de les opcions que més agradava. El preu de traspàs que en demana l’Osca i l’interès d’equips com l’Espanyol o, sobretot, la Reial Societat van fer que el Girona obrís altres vies. Tot i això, el porter de la Rioja, internacional sub21, encara no s’ha compromès amb cap equip i continua pertanyent a la disciplina de l’Osca. L’ex del Celta Matías Dituro, ara a l’Universitat Catòlica de Xile, i l’argentí Agustín Rossi de Boca Juniors i darrerement Claudio Bravo, a qui el Betis encara no ha pogut inscriure per problemes amb el límit salarial, són altres noms que el Girona té, o ha tingut, sobre la taula. Luca Zidane, lliure després d’acabar contracte amb el Rayo, és una altra alternativa que contempla el club. Força més clares semblen les cartes al mig del camp. Oriol Romeu és el futbolista escollit per la direcció esportiva i Míchel perquè agafi el timó de l’equip. El jugador d’Ulldecona té ganes de tornar a Catalunya i tancar una etapa de set temporades al Southampton, d’on n’és el capità. En aquest sentit, el club anglès és el gran escull perquè el Girona i Romeu ja tindrien un acord per tres temporades. Ara resta que Girona i Southampton s’entenguin en el preu del traspàs. El conjunt gironí compta amb l’avantatge del desig de Romeu -tota una institució a Southampton- de tornar a casa i això podria ajudar a la negociació. Abde s’escapa El Girona reforçarà la porteria i el mig del camp, però cada cop sembla menys clar que faci el mateix amb la davantera. Míchel ja començava a resignar-se divendres passat i hores abans Ferran Soriano, director general del City, havia assegurat que l’objectiu era fer «dos fitxatges» perquè el club estava lligat pel límit salarial de la Lliga. Caldrà veure doncs, si es confirma que no ve cap altre atacant, com s’ho fa Míchel si continua jugant amb dos davanters com ha fet contra el Getafe i el Celta, la qual cosa l’ha deixat sense un recanvi pur per a Stuani i Castellanos a la banqueta. En aquest sentit, un dels objectius clars del Girona aquest estiu era Ez Abde del Barça. L’extrem alacantí, tanmateix, té tots els números de ser cedit al Valladolid entre avui i demà.