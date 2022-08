El Girona B continua avançant pel bon camí aquesta pretemporada. Ahir els d’Axel Vizuete van guanyar per la mínima al Palamós, de Primera Catalana, gràcies a un gol matiner de Marc Fuentes (0-1) en el partit amistós que es va disputar al Palamós-Costa Brava.

Els gironins van tenir fortuna de seguida, després que Fuentes definís l’0-1 en una errada de la defensa local. A partir d’aquí, el joc va concentrar-se al mig del camp i el duel va ser igualat. Per la part del Palamós, Garriga va enviar una rematada per damunt del travesser i Germán va topar amb Piedra, que li va aturar un xut.

Tenint en compte que es tracta de la pretemporada i els tècnics necessiten veure com responen els seus futbolistes, ambdós equips van aprofitar la mitja part per fer canvis. El porter Marwane va ser clau per evitar el segon gol del filial blanc-i-vermell, traient una gran mà per desviar la pilota a córner. Els de Vizuete van fer un bon treball per defensar el resultat a favor i així continuar creixent com a equip.