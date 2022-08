Després d’acomiadar-se del club de la seva vida convertit en una insígnia, David López va acceptar a finals de juliol l’oferta que li arribava des de Girona. Als seus 32 anys, el santcugatenc podia així continuar jugant a prop de casa i, a més a més, fer-ho en un club recentment ascendit que s’aprofitarà de la seva experiència per perseguir el repte de mantenir-se durant molts anys a Primera. L’excapità de l’Espanyol va firmar un contracte per dues temporades, fins al 2024, en les quals intentarà guanyar-se el respecte del vestidor i de l’afició. De moment, el primer que va fer va ser parlar amb Stuani per resoldre les seves desavinences en el passat.

En les tres primeres jornades de Lliga, Míchel ja ha deixat veure que David López és un jugador important a l’equip i ell assumeix aquest rol. Motivat o no pel poc rodatge de Bernardo, el tècnic li ha donat la titularitat des de bon començament. El central barceloní va ser titular contra el València (1-0), Getafe (3-1) i Celta (0-1), demostrant que no només pot ser una peça clau a l’eix de la defensa sinó que és un jugador polivalent i capaç de donar l’alternativa segons els interessos de Míchel.

«Tenim una idea molt versàtil amb jugadors que ens podem adaptar a diversos sistemes en funció del rival. Hem d’aprendre, seguir creixent i mirar endavant. Som un equip amb molt marge de millora. Crec que podem fer un bon any», va explicar David López després de la derrota contra el Celta a Montilivi. En aquesta ocasió, l’entrenador va canviar de sistema passant de la defensa de cinc a la de quatre i al central li va tocar actuar de pivot. A part de ser el jugador més recuperador amb 11 pilotes, va treballar de valent per donar equilibri al mig i cobrir les espatlles als seus companys. «Ha arribat un punt que em trobo igual de còmode en les dues posicions. El més important és poder entendre la idea que el míster vol i necessita en cada partit», va comentar. David López va reconèixer que sent la «confiança» de Míchel i l’equip, un aspecte fonamental per «sentir-me a gust dins del camp».

David López va remarcar que «he vingut aquí per donar un cop de mà i a sumar, jugaré on em necessiti el míster». Alhora, va valorar com veu el Girona en l’actualitat: «Tenim jugadors joves i amb poca experiència a la categoria, però això no vol dir que sigui un aspecte negatiu sinó que necessiten el seu temps d’adaptació, millora i creixement. Segur que d’aquí uns anys ens en recordarem de molts d’ells i direm ostres van passar pel Girona. Òbviament, necessitem incorporacions. Som una plantilla una mica curta i sé que la direcció esportiva està treballant per millorar».