A l'espera que reïxin la recerca per trobar un porter i es desencalli la negociació amb el Southampton per Oriol Romeu, el Girona ha tancat avui les sortides dels joves del filial Àlex Sala i Pau Víctor. Tots dos se'n van cedits al Sabadell, de Primera Federació fins a final de temporada. Sala i Víctor han fet la pretemporada a les ordres de Míchel i fnis i tot van ser a la convocatòria del primer partit a València, però finalment el club ha optat perquè agafin rodatge al Sabadell. Qui també serà cedit és Èric Monjonell, un altre dels joves que ha tingut molts minuts aquesta pretemporada. En aquest cas, el defensa jugarà al Lommel belga, club propietat del City Group on també juga l'excapità blanc-i-vermell, Àlex Granell.