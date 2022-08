El Girona accelera per Oriol Romeu

El 19 de juny passat el Girona va celebrar a la gespa de l’Heliodoro Rodríguez López de Tenerife el retorn a Primera Divisió tres anys després. Els dies posteriors tot van ser somriures, abraçades i felicitacions, tot i ser conscient de la feinada que els venia a sobre als responsables del club. Era l’hora de preparar els abonaments, programar les adaptacions de Montilivi, buscar nous patrocinadors i, també i bàsic, dissenyar una plantilla de garanties per encarar el nou curs a Primera. El club ben aviat va comunicar les baixes i, pel que fa a les altes, han anat arribant per cobrir gairebé totes les posicions que demanava Míchel. Així, van arribar Gutiérrez, Javi Hernández, David López, Couto, Herrera, Riquelme, Castellanos i Reinier. Tanmateix amb la lliga començada i tres punts de nou al sarró, el tècnic es troba ara que li manquen tres peces: un porter, un pivot i un davanter. Els dies han anat passant i, com aquell qui no vol la cosa, demà passat ja és primer de setembre, dia en què es tanca el mercat d’estiu a mitjanit.

La calma amb què s’havia encarat el mercat a Montilivi està derivant en alguna corredissa i, qui sap si en un atac de pànic, si al final els darrers moviments no arriben a bon port. Al club, de moment, s’està tranquil i es confia plenament que arribaran els jugadors desitjats. No serà fàcil. En aquest sentit, les converses amb el Southampton per Oriol Romeu avancen tot i que no són gens fàcils. Al contrari. El Girona i el jugador ja fa dies que es van entendre i ara manca un acord entre clubs que cada cop és més pròxim. Tot i que la negociació està sent molt dura, l’entesa hauria d’arribar abans de dijous a mitjanit i Romeu, hauria de ser jugador del Girona, després de sis anys al Southampton. Romeu ja no ha estat avui ni a la banqueta en el partit contra el Chelsea.

Encara més complicada és l’operació per trobar un porter. El gran desitjat era, o és, Álvaro Fernández, que és a punt de signar per l’Espanyol. El club, tanmateix, té activades alternatives una de les quals és Agustín Rossi de Boca Juniors. El porter argentí està pendent d’aconseguir el passaport comunitari i concretar el fitxatge pel City Group, pas previ a una cessió cap a Montilivi. L’avi de Rossi era italià i el jugador intenta formalitzar la paperassa per poder ser comunitari. El Sao Paulo també el pretén. L’argentí, de 27 anys, és la principal opció per a la porteria del Girona. A la reserva hi és l’ex del Rayo, Luca Zidane, lliure de contracte.