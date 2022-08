Iván Martín va sortir de la gespa de l’Heliodoro Rodríguez López el passat 19 de juny plorant. Una duríssima entrada d’Àlex Corredera va impedir-li poder continuar disputant la tornada de la final del play-off d’ascens i va haver de ser substituït per Samu Saiz superat el quart d’hora de joc. Al final del partit, l’extrem basc no va poder gaudir al mateix nivell de la celebració a la gespa per culpa de la lesió que, ja a Girona i després de tots els actes, es va confirmar que es tractava d’una fractura de peroné i que l’esperaven uns tres mesos de baixa. Ara, el jugador cedit pel Vila-real ja ha superat l’equador de la recuperació i comença a veure un xic de llum al final del túnel. De fet, ahir mateix va començar a córrer per primera vegada a la Vinya en el que suposa un primer pas cap perquè pugui reincorporar-se a la feina amb el grup.

Borja García, lesionat al play-off a Eibar al lligament encruat del genoll, ja fa alguns dies que toca pilota. Per la seva banda a Kébé encara li queden uns mesos.