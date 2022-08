Es complica el panorama a curt termini per a Míchel. A l'espera de veure quins reforços li porta la direcció esportiva, el tècnic ha vist com es queda sense Yangel Herrera i Ramon Terrats per les properes setmanes. El Girona ha informat que el veneçolà pateix una lesió al bíceps femoral dret mentre el barceloní s'ha fet mal al septe medial del sòlid dret.

COMUNICAT MÈDIC:



Yangel Herrera: Lesió al tendó del bíceps femoral dret. Temps de baixa aproximat: 4 setmanes.



Ramon Terrats: Lesió al septe medial del soli dret. Temps de baixa aproximat: 6 setmanes.#GironaFC — Girona FC (@GironaFC) 30 de agosto de 2022 Tot plegat deixa Míchel sense Herrera durant un mes i sense Terrats durant sis setmanes. Si abans de dijous no arriba Oriol Romeu o un altre migcampista, el Girona es queda amb només Aleix Garcia, a més a més d'homes més ofensius com Reinier o Samu Saiz. Els gironins Pere Pons i David Juncà continuen sense trobar un nou destí