El Girona ha confirmat aquesta tarda la incorporació del porter Paulo Gazzaniga. L'argentí, de 30 anys i amb passaport italià, arriba cedit pel Fulham fins a final de temporada i completa la porteria, juntament amb Juan Carlos i el jove Fuidias, fitxat també avui del filial del Madrid. Amb Gazzaniga, el Girona s'assegura competència en una posició on arran de l'adéu d'Ortolá havia quedat coixa. L'argentí es va formar al planter del València d'on va fer el salt a Anglaterra al Guillingham per després incorporar-se al Southampton. A partir d'aquí, ha passat pel Rayo Vallecano, on va coincidir amb Míchel (16-17), el Tottenham Hotspur, l'Elx (20-21) i el Fulham. A més a més ha estat internacional absolut amb la selecció argentina una vegada.