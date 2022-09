Les darreres hores del mercat es presenten molt mogudes a les oficines de Montilivi. El club ha fet oficials avui les arribades dels porters Gazzaniga (Fulham) i Fuidias (Madrid Castella) i el migcampista Oriol Romeu (Southampton). La porta d'entrada continua oberta a aquesta hora amb diversos noms sobre la taula. En aquest sentit, el Girona negocia amb el València pel davanter andalús Manu Vallejo, que la temporada passada va jugar cedit al Cadis. Paral·lelament continua l'interès per l'extrem esquerre Toni Villa del Valladolid, a qui el club li ha fet una oferta per quatre temporades. El Valladolid, que necessita alliberar massa salarial, s'està pensant de deixar-lo anar. Una de les alternativa per reforçar l'extrem és el jove bolivià Jaume Cuéllar del Lugo. A més a més, no es descarta que hi hagi alguna sorpresa en forma de sortida de jugador important.