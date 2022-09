La idea inicial del Girona era incorporar un davanter més que acompanyés Stuani i Castellanos. La setmana passada Míchel i Ferran Soriano ja van insinuar que seria complicat per culpa del límit salarial i caldrà veure ara si amb el fitxatge de Romeu queda marge per intentar-ho. Un dels noms que té sobre la taula Quique Cárcel, és l’extrem del Valladolid Toni Villa. El murcià, de 27 anys és un jugador que sempre ha agradat a Cárcel i un perfil d’atacant diferent. Extrem esquerre que pot córrer a l’espai i desequilibrar per dins, el Girona hi ha contactat. Amb contracte fins al 2023, caldrà veure si el Valladolid està disposat a negociar o a deixar-lo anar a un teòric rival directe sense reforçar-se amb un o dos jugadors d’atac un dels quals seria Kenedy (Chelsea). Villa no és l'únic atacant amb qui negocia el Girona perquè pugui incorporar-se abans de mitjanit.