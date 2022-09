Oriol Romeu: Arriba la peça que faltava

Ara sí. S’ha arribat al darrer dia del mercat d’estiu i el Girona continua pendent de tancar la plantilla. No ho ha deixat tot per l’últim dia, com en alguna altra temporada en què les darreres hores de mercat van ser divertides, perquè ahir va fer concretar el que ha de ser el fitxatge amb majúscules de l’estiu. Oriol Romeu serà nou jugador del Girona avui després que el club tanqués l’acord dilluns al vespre amb el Southampton. Una vegada resolts els darrers serrells burocràtics que resten, Romeu, que ahir ja va viatjar des d’Anglaterra, signarà un contracte per tres temporades amb el Girona. Un cop desencallada l’alta del tan desitjat pivot al mig del camp, a Míchel li continua mancant un porter que faci competència a Juan Carlos i, si té prou límit salarial un jugador d’atac.

Oriol Romeu aterrarà a Girona i qui sap si Míchel, amb les baixes per lesió de Terrats i Yangel Herrera, li donarà la batuta de l’equip demà passat a Palma. Nascut a Ulldecona fa 30 anys, Romeu va passar del planter del club ebrenc d’on va passar a l’Espanyol (2001-04) al del Barça on va viure gairebé tota la seva etapa de formació (2004-11) fins a arribar al primer equip. Amb el conjunt blaugrana va debutar amb Josep Guardiola en un partit de Supercopa d’Espanya contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán el 2010. Amb el Barça també disputaria un partit de Lliga contra el Deportivo de la Corunya aquella mateixa temporada. A partir d’aquí i amb Sergio Busquets en el millor moment, les portes del primer equip es van tancar per a Romeu, que va ser traspassat al Chelsea a canvi de 5 milions d’euros. Amb el conjunt londinenc va disputar 26 partits en dues temporades i va guanyar la Lliga de Campions (2011-12) i l’Europa League (2012-13). A partir d’aquí va ser cedit al València i l’Stuttgart fins que el Southampton el va comprar a canvi de 7 milions d’euros el 2015. Des de llavors s’ha convertit en un ídol de l’afició dels Saints fins a esdevenir el capità de l’equip. Després de sis temporades, l’interès del Girona ha fet que Romeu es decidís a tornar a Catalunya i tancar l’etapa a Anglaterra. Romeu no ha estat mai un futbolista excèntric ni amant de la popularitat. Ben al contrari. El d’Ulldecona té un perfil poc habitual en aquest món. Si al terreny de joc és un pivot fort i contundent amb la tècnica i capacitat de creació amb la pilota que li ha donat l’escola del Barça, fora és una persona reflexiva i amb interessos. De fet, la temporada 2020-21 va publicar un llibre, La temporada de la meva vida. El viatge interior d’un futbolista on repassa i comparteix en format de diari les vivències d’aquell curs. Al camp, Romeu pot presumir d’haver sabut adaptar-se a un estil de joc completament diferent del que va mamar de petit a Can Barça. Especialista a recuperar pilotes i, centrat més en la destrucció que no pas en la creació a la Premier League, ara a Montilivi, Oriol Romeu ben segur que haurà de recordar els mecanismes de quan jugava de blaugrana. El Girona de Míchel aposta per un joc de toc i combinació que coneix i pel qual està capacitat de sobra.