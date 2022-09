Va arribar a Girona sent pràcticament un nen i en va sortir granat amb mil-i-una experiències a l’esquena. El 2020 va posar punt final a tres etapes diferents a Montilivi per volar definitivament sol primer a Osca i després a Mallorca, que el va comprar el maig passat a l’Stuttgart a canvi de 3’5 milions d’euros. Desvinculat definitivament del City Group i també de l’Stuttgart, que en va pagar 10 milions l’estiu del 2018, Maffeo dispara amb bala cap al seu antic representant i un dels propietaris i president del Consell d’Administració del Girona, Pere Guardiola. L’acusa de «vetllar més pels seus interessos» que no pas pels del jugador. Tot i ser encara jove (25 anys), el defensa barceloní acumula ja 96 partits a Primera Divisió. Dissabte en disputarà un contra un equip al qual mai s’hi ha enfrontat: el seu Girona. Serà «molt especial», diu Maffeo que, això sí, reconeix que encara ho serà «més» quan vingui a Montilivi de visitant.

Com ho viu això d’enfrontar-se per primera vegada al Girona?

Serà molt especial, sí. Considero que encara ho serà més, això sí, quan jugui a Montilivi i em retrobi amb la ciutat, l’afició, excompanys. Encara serà més emotiu llavors. Són coses del futbol i tinc la gran sort d’enfrontar-me al Girona a Primera Divisió.

Ha parlat ja amb algun excompany del partit?

Amb Aleix Garcia som molt amics perquè ja vam coincidir al City i parlem sovint. També amb Borja García i Sergi Mateo, el nutricionista. A la plantilla hi queden molts excompanys meus: Juanpe, Stuani, Samu Saiz...

A Míchel també el coneix bé. El va dirigir a l’Osca (2020-21).

Sí. Desgraciadament, vam estar poc temps junts per situacions del futbol. Li tinc molta estima. És un entrenador molt proper. Sap a què vol que juguin els seus equips i amb el Girona ho ha aconseguit.

El va sorprendre que el Girona pugés la temporada passada?

Míchel té una idea de futbol que l’equip va trigar a interioritzar. Al final, tanmateix, l’equip jugava de memòria i això es notava. Segueixo sempre el Girona i la resta d’exequips i és un orgull veure’l a Primera. De fet, vaig ser a Montilivi en l’anada de la final contra el Tenerife.

Va poder seguir la celebració per l’ascens?

Sí! Estava de vacances amb uns amics i ens vam aturar a veure-la una estona. Estava molt content. És molt bonic veure la cara de felicitat d’amics i gent que aprecio. Em venien records de quan ho vam aconseguir el 2017.

Li ve alguna imatge al cap d’aquella festassa de l’ascens del 2017?

Potser una on sóc a dalt de l’autobús. Aquells moments tan bonics queden a la memòria de cadascun i això és el que importa; poder-ho recordar amb sentiment.

Va deixar el Girona després del primer any a Primera el 2018 per fitxar per l’Stuttgart. Va ser un error? Se’n penedeix?

No me’n penedeixo mai de res el que faig. Són decisions i s’han d’assumir. Podia haver sortit bé. Sí que em va ajudar a créixer com a jugador i persona.

Hi va haver opcions de continuar al Girona

Va ser una llàstima deixar el Girona, però era el que tocava. No vaig tenir opció. Jo era una persona diferent i em vaig deixar aconsellar pel famós Pere Guardiola (el seu agent), que va vetllar més pels seus interessos que no pas pels meus. Vaig cometre un error de joventut i ja està.

Caram. Té una espina clavada amb Guardiola.

No. Cap espina. Simplement, hauria fet les coses diferents. Sí que em va servir per adonar-me del que vull i del que no. Ell va mirar per ell i va deixar de banda els meus interessos.

Té contracte amb el Mallorca fins al 2026. Content de trobar l’estabilitat després d’anar tan amunt i avall sempre?

Sí. Aquí a l’illa hi estic genial. Molt ben adaptat i súper feliç. He trobat l’estabilitat que tothom busca.

Quan va anar-se’n del Girona va aparèixer Pedro Porro, després Yan Couto i darrerament Arnau Martínez. El Girona és un trampolí pels laterals drets?

A Arnau i Couto no els conec, però a Pedro sí i me n’alegro molt que li vagi tan bé. Pel Girona també estic content que surtin jugadors i triomfin.

A Míchel ja el coneixem. Com juga el Mallorca de Javier Aguirre? Quin partit veurem?

Des que va arribar a l’illa la temporada passada ja s’ha vist què vol el Mallorca. Esperem un partit bonic i que aquesta vegada perdi el Girona.

Una darrera. Stuani o Muriqi?

Muriqi. Em quedo amb el meu company. Són davanters completament diferents, això sí.