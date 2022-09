El mexicà Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha afirmat que el seu equip «haurà d'intentar igualar la mobilitat» del Girona, un rival «al qual li agrada tenir la pilota i que ve amb una bonica dinàmica», va valorar, per intentar sumar els tres punts aquest dissabte en l'estadi Son Moix. «Amb la pilota hem de créixer. Tot i ser un equip ordenat i seriós no ens arriba i estem en aquest procés», va precisar Aguirre recordant els problemes que van tenir els seus jugadors «per lligar tres passades seguides» en l'empat (0-0) davant l'Athletic a San Mamés i la victòria de la passada jornada (0-2) davant del Rayo a Vallecas.

El 'Vasco' va dir en roda de premsa que el Girona «ha fet molt bons partits». «El València es va quedar amb deu i va perdre la iniciativa, davant el Getafe va tenir molta possessió, i amb el Celta li va pesar l'infortuni d'encaixar un golàs de Iago Aspas», va assenyalar. Aguirre també va lamentar la baixa d'última hora del golejador uruguaià Christian Stuani per una arrítmia cardíaca que el mantindrà un mes apartat dels terrenys de joc i li va desitjar una ràpida recuperació. «No estic content pel que li ha passat a Stuani, un bon amic i una bona persona al qual conec molt bé. Tant de bo es recuperi aviat», va assenyalar.

Aguirre, així mateix, va fer balanç del mercat de fitxatges i es va mostrar «content i satisfet» amb els nous reforços, entre els quals va incloure jugadors que no estaven a les seves ordres la passada temporada, com l'ivorià Lago Junior o l'argentí Brian Cufré. En relació amb Tamija Nastasic i Tino Kadewere, jugadors fitxats aquesta setmana, va dir que el serbi «ha entrenat avui i és un central que ens ajudarà en la defensa», i que el zimbabuès «ve per aportar a l'atac alguna cosa diferent, que no teníem». «És (Kadewere) més veloç que Ángel o Muriqi i cau molt bé als espais. És un bon fitxatge. El veig amb moltes ganes i esperem que ens doni moltes alegries», va precisar.

A una pregunta sobre els tres partits consecutius (Girona, Reial Madrid i Almeria) que el seu equip jugarà a les dues de la tarda, Aguirre va respondre: «No ens agrada. Aquest horari, amb aquest clima, continua sent incòmode. Crida l'atenció que ens posin tres partits seguits a aquesta hora, no és comú».