«L’aturada pel Mundial serà com una pretemporada de 7 setmanes»

Les lesions d’Herrera i Terrats arriben després de jugar dilluns i divendres. Els jugadors acusen tan poc marge de preparació?

Amb quatre dies hi ha temps suficient, hem tingut períodes més curts entre partits, però pot ser que sigui una de les causes perquè tot just és l’inici i veníem d’un nivell alt en la pretemporada amb molta exigència. Yangel no estava al cent per cent encara.

Tot i que ha començat la Lliga, continua sent pretemporada per a l’equip?

Estem en la fase d’acabar de posar-nos a punt. Els jugadors estan força bé, però hi ha molta heterogeneïtat entre els que ja hi eren o els nous.

Dona més importància a l’aspecte físic o al tàctic?

Anem a la par. Per com treballem nosaltres, al tema tàctic li posem moltíssimes hores i això com a conseqüència també té un treball físic. Són tasques molt concretes del futbol que requereixen un gran esforç físic. Pot ser un avantatge que a l’inici un equip estigui bé físicament i tingui els conceptes més o menys apresos a nivell tàctic. Necessitem que els jugadors ho agafin tot, sobretot els que no estaven amb nosaltres.

La calor d’aquest estiu no deu haver ajudat gaire.

No, gens. Vam jugar un parell de partits a fora (Suïssa i Itàlia) pensant que s’hi estaria més fresc i al final també va fer molta calor. No ajuda en el rendiment, però és igual per tots.

Fins a quin punt pot perjudicar jugar a les 14:00 hores a Mallorca i a Sevilla?

El rendiment es veu afectat amb la calor. Els dos equips estarem en les mateixes condicions, però crec no és el millor horari pels llocs on juguem.

El rendiment, i la salut. S’hauria de tenir més en compte l’opinió dels metges i la resta de membres de l’staff?

Sí. A València, per exemple, vam jugar amb 40 graus i no ajuda. No només ho passen malament els jugadors, també els aficionats, i els nostres aquell dia estaven a ple sol. Podem queixar-nos, tot i que tenim poc a dir-hi.

Fa tres anys que el Girona té poques vacances i una pretemporada més curta pels play-off. Això és bo o dolent?

Té una doble lectura. Per un costat, és bo per donar continuïtat a l’estat de forma. I per l’altre, poden acusar-ho a l’inici o durant la resta de l’any. És tan important entrenar bé com descansar i tenir els períodes necessaris. Per sort, la plantilla ha anat canviant i són pocs els jugadors que porten aquests anys consecutius descansant poc. A mi personalment m’ha anat bé perquè venen en bon estat.

I en el cas de Bernardo o els altres lesionats (Borja García, Iván Martín i Kébé)?

Són jugadors que necessitaven una pausa i han tingut un descans molt curt. Això fa que a la jornada 4 n’hi ha que encara estiguin acabant el seu procés de recuperació com els passa a Iván o Borja.

Els costarà entrar a l’equip?

Sí, evidentment. L’equip està a un altre nivell. Els que estan entrant s’adapten bé, però la competició no espera a ningú. La necessitat de tenir-los disponibles a curt termini és impossible perquè han de respectar els períodes. També depèn del perfil dels jugadors. Una cosa és que entrenin amb el grup i l’altra que arribin ràpidament al seu punt òptim.

Tots seran importants un moment o un altre.

Sí. Al llarg de l’any sempre queda demostrat. Excepte casos excepcional, sempre necessitarem als jugadors. Hem de tenir-los bé i procurar que mentalment estiguin preparats per poder entrar quan se’ls necessiti. També perquè si es guanyen el lloc tinguin continuïtat.

La plantilla és curta?

Crec que les coses s’estan fent bé. La sensació que tinc és que serem un equip molt competitiu pel perfil de jugadors que hi ha. Si mirem ara la situació que tenim amb jugadors que encara no estan recuperats del tot, podem pensar que és curta però jo no ho crec. Estarem bé en aquest sentit.

També hi ha el paper dels joves. Als altres llocs on ha estat es comptava tant amb ells?

La veritat és que quan vam arribar ens va sorprendre el nivell que hi ha al Girona. Al Rayo o a l’Osca sempre hem tirat dels joves, però aquí en tenim a tres o quatre en dinàmica de primer equip que a més a més han participat (Ureña, Artero...). Estem molt contents pel seu rendiment en el dia a dia perquè fan que l’equip continuï millorant. Ens donen un plus. Si no fos per aquesta opció, molts cops hauríem tingut pocs jugadors.

Entre que continua part de la plantilla i que els joves han mamat el Girona des de petits, és més fàcil adaptar-se a la idea?

Sens dubte. Tenir la base ens permet avançar més ràpid i que els jugadors nous s’enganxin ràpid a la dinàmica. Hi ha un nucli fort que ja sap com treballem. No només a nivell de conceptes tàctics o físics, sinó en el dia a dia i en les rutines. Tot i així, costa. Estem en una categoria nova i l’exigència és major. Tots hem d’adaptar-nos-hi encara que ens coneguem.

Es diu que el ritme de Primera és més alt que el de Segona.

Sí, sobretot el de la pilota. Segona és una categoria molt física i els equips s’igualen perquè no hi ha tanta diferència a nivell tècnic. A Primera, tant el ritme de la pilota com les individualitats dels jugadors en els duels són més alts. Com no estiguis preparat, et sorprèn i vas a remolc.

L’altre dia Iago Aspas va marcar la diferència. Els centrals i els davanters han de fer un pas endavant?

Això és la Primera. En un partit igualat que podria haver acabat en empat o a qualsevol dels dos costats, va ser un jugador tan determinant com ell qui va decidir en una jugada que a priori teníem controlada. Hem de millorar aquests detalls i no concedir perquè sinó a Primera estàs mort.

Quant li falta a l’equip per estar en l’estat òptim?

Aviat tindrem la plantilla tancada i vull pensar que en un parell de setmanes tothom estarà a punt. Si no, com a molt a l’aturada del novembre perquè tindrem la tranquil·litat de no tenir competició i podrem repartir bé les càrregues. És l’objectiu que ens marquem per tenir l’equip que volem.

Serà com una altra pretemporada?

Són 7 setmanes sense Lliga. Serà igual que una pretemporada, molt semblant al que hem fet a l’estiu. No sé si tindrem algun jugador convocat, però intentarem donar-los un descans perquè també desconnectin.

Tant el Girona com vostès, el cos tècnic, han de demostrar que tenen un lloc a Primera?

Sí. És el gran repte que tenim. Per algunes circumstàncies no ens va donar ni amb el Rayo ni amb l’Osca i els dos anys vam acabar cessats. Volem gaudir bé de la Primera i demostrar que tots els èxits que hem tingut a Segona podem tenir-los ara. El club suposo que també ho veu com una oportunitat per créixer i corregir els errors del passat. Tots hem après.

Com és treballar amb algú a qui admira? Míchel va ser el seu ídol de petit (també Gilherme).

Soc del Rayo des de petit, sempre he sigut soci. Míchel va ser un dels estendards del club i a sobre és del barri com jo. Em sentia identificat. Poder treballar amb ell, des que va sortir l’oportunitat al planter, és un privilegi. Ara a part, el considero un amic i company de feina. És un luxe poder estar amb ell en el dia a dia i gaudir-ne.

Va viure els ascensos del Rayo i del Girona de manera diferent?

Cadascun té la seva part especial. El del Rayo va ser com un somni perquè portava poc temps en el futbol professional i vaig estudiar la carrera per arribar-hi algun dia. A més va tenir un punt emocional perquè el Rayo ha sigut el meu equip i el de la meva família des de petits. El de l’Osca també va ser especial per les circumstàncies perquè va ser en pandèmia i de forma excepcional, ningú sabia com sortiria. I el del Girona... Vam començar en descens... El club va donar-nos confiança tot i anar malament, i veure com, malgrat el dubte de si seriem capaços, l’equip va fer un pas endavant per créixer, acabar remuntant i pujar al play-off va ser molt gratificant.

Va començar compaginant la preparació física amb la feina de professor. Quan se n’adona que vol dedicar-se exclusivament a la primera professió?

Vaig estar 7 anys compaginant-ho. Treballava al planter del Rayo i era professor d’educació física en un institut. El futbol no em permetia viure de ser preparador físic i no podia deixar la docència, fins que ens van trucar per pujar al primer equip. A partir d’aleshores, va ser incompatible i vaig demanar una excedència. Quan vaig veure que aconseguíem la permanència i ho tenia encarrilat, ja vaig deixar la feina de professor.

Li falta algun desig per complir?

Gaudir del dia a dia com ho estic fent i estar a Primera, era un somni que tenia en ment quan estudiava. Era el meu objectiu, però sabia que era molt i molt complicat. Ara, penso en seguir millorant i aconseguir èxits a nivell esportiu. Puc donar per complert el meu somni de treballar i viure del futbol. Soc un privilegiat gràcies a això.

Vosté també aprèn català com Míchel?

Sí. Vaja. L’entenc i els meus fills estan escolaritzats aquí. El gran parla molt bé el català. Jo no el parlo, però sempre estic preguntant com es diuen les coses i amb Míchel a vegades ho comentem. M’agrada aprendre’l perquè és bo per mi. De mica en mica.