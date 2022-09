El Girona, que ha perdut dos dels tres partits que ha disputat d'aquesta Lliga, visita demà Palma amb l'objectiu de sumar de nou i enfilar posicions a la classificació. Hi viatja amb baixes importants, com les de Cristhian Stuani, Valery, Terrats, Yangel, Kébé, Iván Martín i Borja García. Però alhora, amb cares noves després d'un desenllaç de final productiu. Torna Riquelme, ja recuperat, i hi són Gazzaniga, Fuidias, Toni Villa, Manu Vallejo i un Oriol Romeu que podria ser titular davant les baixes al mig del camp. De tot això i més n'ha parlat aquest migdia Míchel Sánchez, que ha elogiat el Mallorca, el proper rival, però sobretot ha reconegut que amb els últims moviments li ha quedat una plantilla "espectacular". Ara bé, al davant li queda el repte de treballar per convertir aquest grup en un "gran equip" i lluitar per arribar "el més ràpid possible" a la permanència.

Balanç de l'últim dia de mercat:

"Estem molt contents. Hem de fer amb aquests jugadors un gran equip, és la meva responsabilitat. Tinc una plantilla espectacular. Hem de donar les gràcies per sobre de tot a Quique Cárcel i la seva feina. També a Pere Guardiola i Ferran Soriano perquè han estat molt actius durant tot el mercat. Penso que ara és la nostra responsabilitat fer un gran equip perquè tenim ingredients perfectes perquè així sigui i fer un gran any".

Els nouvinguts:

"Toni Villa no ha entrenat però ara el veurem a Barcelona i viatjarem junts. Manu ja ha entrenat perfectament. Són les dues últimes incorporacions d'ahir al vespre. Oriol (Romeu), Paulo (Gazzaniga) i Toni (Villa) van treballar ahir. Està tot el món en perfectes condicions. Hi ha un procés per fer un gran equip amb tots els jugadors. És la dificultat que té cada entrenador, però estan preparats per competir".

Mallorca:

"Només el Nàpols li ha fet un gol de jugada. No han tornat a rebre cap gol així. És un equip molt i molt difícil. Crec que té una fortalesa i seguretat molt gran en la capacitat ofensiva, i arguments per fer-te mal en atac. Dani Rodríguez en punta, jugadors com ara Maffeo a qui ja coneixem, Costa també per banda... Està molt ben treballat. No m'espero cap altra cosa de Javier Agurire, té molta experiència i un alt nivell tàctic. Sap molt bé què fa i què vol. Hem de fer un partit molt i molt bo, amb i sense pilota per aconseguir els tres punts. És una gran pedra de toc per a nosaltres. Intentarem oferir una gran versió en aquest partit".

Partit important:

"Tots ho són d'importants. La nostra lliga també és la del Barça i el Madrid. Tots aquests equips hi són. Gràcies a Déu estem a Primera Divisió. Qualsevol partit és molt important. Intentarem arribar el més ràpid possible a la puntuació de permanència. És el nostre objectiu. Volem estar ràpidament en aquesta situació".

Sistema del rival:

"S'assembla al sistema del Getafe, però hi ha diferències entre un i altre equip. Depenent dels jugadors que s'utilitzen hi ha diferències. Espero un partit molt difícil, en els duels ells són molt bons. Els centrals són grans jugadors i només cal mirar els números. A més a més, tenen gol. Hem de fer un gran partit".

Plantilla versàtil:

"Totalment. Podem usar un 4-3-3, el 3-5-2, el 3-4-3, sense deixar-nos el porter per descomptat, i després disposo de jugadors molt polivalents. Javi Hernández pot ser central i carriler; Arnau pot fer de central i carriler també, i d'altres posicions. David López pot ser central i migcampista. A dalt Riquelme pot ser interior i punta, com ara Samu Saiz o Borja. Toni Villa tres quarts del mateix. Manu Vallejo de doble punta. Tenim molts recursos. La pena és que tenim moltes baixes i fins que no hi hagi tota la plantilla junta, no treurem el cent per cent del nostre potencial. És una llàstima que Ibra, Borja, Iván, Yangel, Ramon i Stuani siguin baixa. Són futbolistes importants. Tenim una gran plantilla i no em falta res. La nostra responsabilitat és fer-ne un gran equip".

Necessitats cobertes:

"La direcció esportiva ha fet un treball perfecte. Sempre he confiat en la feina d'en Quique Cárcel. En tota la seva trajectòria no elogiaré quelcom que ha fet en molt de temps. Ha posat a les nostres mans un grup espectacular per competir a Primera. Hem de fer-ne un equip. Li vaig demanar a la gent que tingués paciència durant el mercat i al final ha vingut molta gent".

Oriol Romeu pot jugar a Palma?

"Podria jugar, sí. Oriol té molta experiència, ve de nou anys a la Premier League. Un jugador d'un rival altíssim. Ens donarà personalitat, seguretat, enteniment del joc col·lectiu, pensa molt en les situacions de la resta. Ens aportarà tot això i caràcter i lideratge. Penso que amb gent jove a vegades ens pot faltar. Està preparat per jugar, com tots els que han arribat".

Millorar en zona d'atac:

"La meva responsabilitat és posar al camp jugadors que es puguin beneficiar uns d'altres. És barrejar, el que hem treballat aquesta setmana va sobre això. Samu necessita gent per davant seu que corri, perquè ell no ho farà. No és res negatiu el que dic, viu des de la pilota. I Taty necessita algú que li posi la pilota. Si Taty ve, allà està l'error. Per desgràcia soc un entrenador que necessita temps per conèixer els seus jugadors".

Temps per fer del grup un equip:

"No ens podem esperar, dissabte juguem i necessitem guanyar. Aquí no hi ha temps. Necessito posar els jugadors en la seva millor versió possible perquè se'n beneficiï l'equip. No sé el temps que necessitaré però estem preparats per competir i també per guanyar. No és res que no els passi a la resta d'entrenadors. Els que per sort han pogut tancar les seves plantilles abans, hauran treballat una mica més i sense competir. Nosaltres, però, viurem la millora del dia a dia sabent que cada cap de setmana i ha un examen que hem d'aprovar. Portaré al màxim el treball de l'equip per anar-lo perfeccionant, que tothom tingui el seu espai i hi dedicarem molt de temps el cap de setmana. La meva és una feina espectacular i estic superagraït de poder començar a pensar com millorar els jugadors que han vingut".