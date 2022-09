El Girona ha tancat la plantilla a pocs minuts per la mitjanit amb l'anunci de la contractació de Toni Villa. L'extrem del Valladolid signa per tres temporades, fins el 2025, amb la carta de llibertat i només unes variables a pagar pels gironins si es compleixen. Amb 27 anys i 155 partits a l'esquena, Villa era tota una institució al Valladolid, que l'ha alliberat arran de l'oferta del Girona i veient que acabava contracte el pròxim mes de juny. Villa és un extrem esquerrà profund, que també pot jugar per dins i que feia temps que agradava a la direcció esportiva del Girona. Amb Villa i Manu Vallejo, el Girona tanca una plantilla de 26 jugadors per encarar la temporada.