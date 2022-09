Vallejo, Villa, Romeu i els porters Gazzaniga i Fuidias arriben el darrer dia

Feia molts anys que no es recordava un darrer dia de mercat tan mogut com el que es va viure ahir a Montilivi. Ni un, ni dos, ni tres, sinó cinc van ser les cares noves que es van anunciar ahir. Dues eren conegudes i oficioses, les d’Oriol Romeu (Southampton) i de Paulo Gazzaniga (Fulham), però el club, amb l’objectiu de perfilar una plantilla de garanties a Míchel, va anar incorporar també el porter Fuidias (Madrid Castella) i, en unes intensíssimes darreres hores, Toni Villa (Valladolid) i Manu Vallejo (València). Els dos últims reforcen la parcel·la ofensiva del Girona, una posició en què Míchel havia demanat més efectius. Villa, extrem de 27 anys que acabava contracte al juny amb el Valladolid, es compromet amb el Girona fins al 2025, en un acord que comporta només el pagament d’uns variables. Per la seva banda, Manu Vallejo també signa per tres temporades i el Girona en paga un petit traspàs, segons el València.

El dia va ser molt mogut a les oficines de Montilivi. De bon de matí ja van caure els dos primers fitxatges. El club va oficialitzar l’arribada de Romeu i pocs minuts després va fer el mateix amb Fuidias. El jove porter, que va ser tercer porter del primer equip la temporada passada, arriba en propietat al Girona, que el lliga fins al 2025. Nascut a Berga fa 21 anys, Fuidias (1’95 m.) va arribar al Madrid el 2012 després de despuntar amb el Gimnàstic Manresa. Tot que tindrà fitxa del filial, Fuidias serà el tercer porter del primer equip i competirà amb Juan Carlos i Gazzaniga. L’argentí, a Girona des de dimecres a la nit, arriba en qualitat de cedit pel Fulham fins al 30 de juny del 2023. Més divertides van ser les darres hores del mercat. Amb cèntims per abordar més operacions i reforçar l’atac -gràcies, en principi a l’ajuda del City en el traspàs de Romeu- el Girona va moure’s en diverses direccions. La més clara, la de Toni Villa. L’extrem feia dies que havia estat tocat pel Girona i ahir es va concretar l’operació. Si amb Toni Villa, Míchel disposarà d’un extrem esquerrà que pot jugar per fora i per dins, amb Manu Vallejo el tècnic guanya un perfil de davanter que no tenia a la plantilla. El jugador andalús, de 25 anys, és un atacant menut i ràpid que pot caure a les bandes i és capaç de revolucionar partits. Format al Cadis, el València en va pagar 5’5 milions el 2019. Des de llavors ha estat dos cursos i mig a Mestalla (57 partits i 9 gols) i mig a l’Alabès (11 partits i un gol). El Girona ha guanyat la partida a Valladolid i Cadis pel fitxatge de Vallejo, una peça molt cobejada del mercat.