Míchel torna a fer canvis per visitar aquest migdia el Mallorca i buscar la primera victòria a fora de casa. Arnau Martínez, Oriol Romeu i Reinier s'estrenaran com a titulars aquesta temporada després que el carriler maresmenc només hagués jugat vuit minuts a València i que el mitja punta cedit pel Madrid també hagués entrat al terreny de joc com a suplent. Per la seva part, Romeu debutarà amb el Girona. Riquelme torna a l'equip un cop superats els problemes a l'espatlla.

Aquest és l'onze del Girona: Juan Carlos, Arnau, Santi Bueno, David López, Juanpe, Miguel, Romeu, Aleix Garcia, Reinier, Riquelme i Taty Castellanos. Per la seva part, Javi Aguirre sortirà amb Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Copete, Costa, Lee Kang In, Sánchez, Battaglia, Dani Rodríguez i Muriqi.