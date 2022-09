Un Girona renovat i ambiciós

Una cosa són els resultats. Els que mai menteixen i són determinants. Una victòria (3-1 al Getafe) i dues desfetes per la mínima (1-0 a València i el 0-1 amb el Celta de fa una setmana). No és el retorn somiat a Primera, però podria ser pitjor. Marcadors a banda, una altra cosa són les sensacions, el dia a dia, el treball en grup. I el Girona de fa uns dies ja no és el mateix del d’avui. Sí, treballa sota les ordres de Míchel i no ha canviat pas de filosofia, ni de bon tros. Però en un obrir i tancar d’ulls han arribat una bona colla de jugadors. Disposa ara l’entrenador dels «ingredients perfectes» per transformar una «plantilla espectacular» en un «gran equip» i fer «un bon any». Paraules, ara són necessaris els fets. Toca passar pàgina de la derrota més recent i jugar a Palma, en una hora inimaginable, les dues de la tarda, amb l’obligació de fer un pas endavant i sumar punts. Ho farà l’equip amb futbolistes que no hi eren el dia del Celta. Les últimes cinc incorporacions, totes elles tancades el darrer dia del mercat de fitxatges, han viatjat. I n’hi ha que tindran minuts, de ben segur. Sobretot per les baixes, no pas poques i importants. Les ja conegudes de Yangel i Terrats al mig del camp, per exemple. O l’arrítmia cardíaca que ha obligat Cristhian Stuani a aturar-se durant un mes.

Abandona Montilivi el Girona després d’encadenar-hi dues actuacions consecutives i torna a desplaçar-se, com va fer a mitjan agost, per perdre a València i debutar a la Lliga amb una imatge força pobra. Ara toca enfrontar-se a un Mallorca que tot just té un punt més (4) però que ha demostrat una solvència defensiva considerable: dos gols encaixats, encara que tots dos han arribat des del punt de penal. Tocarà, per tant, picar pedra. Sobretot del mig del camp cap endavant. És aquí on hi apareixen llums i ombres. No serà Stuani, un dels referents. Malgrat la seva absència, Míchel pot comptar amb Manu Vallejo, fitxat el mateix dijous. També Toni Villa, encara sense entrenaments amb el grup a les cames, però que entrava en una convocatòria de 22 futbolistes. Torna Riquelme, absent contra el Celta per lesió. Més arguments per disparar el potencial ofensiu.

On s’acumulen els problemes és al mig del camp. Uns dies enrere, el club informava de les lesions de Yangel Herrera i Ramon Terrats, que pel cap baix s’estaran com a mínim quatre setmanes sense poder competir. El veneçolà per culpa d’un problema en el bíceps femoral de la seva cama dreta, mentre que el català té una lesió en el soli dret. Una posició castigada, perquè Ibrahima Kébé encara en té per alguns mesos, i jugadors d’un perfil més ofensiu com Borja García i Iván Martín continuen fora de combat.

Problemes? Sí, però també hi ha solucions. Veient quin és el panorama, Aleix Garcia serà titular. Existeix la possibilitat d’avançar la posició de David López: abandonar l’eix defensiu per actuar com a pivot. O un altre recurs, el d’utilitzar Oriol Romeu. Incorporat també dos dies enrere, ja s’ha entrenat amb el grup i físicament està per jugar, perquè ha fet la pretemporada amb el Southampton i ha competit a la Premier League en l’inici d’aquest curs. Que tingui minuts és força probable. Míchel no es va mullar al respecte ahir durant la prèvia, encara que va afirmar que aquesta possibilitat la té en ment i es podria fer realitat.

Hi ha baixes, això és un fet. Tot i que la plantilla ha disparat la seva versatilitat i disposa de jugadors que poden actuar en més d’una posició. Per tant, es multipliquen les opcions a l’hora de configurar l’onze titular. El que està clar és que Juan Carlos jugarà d’entrada sota pals. A la convocatòria ja no hi serà el jove Lluc Matas, això sí. Han viatjat Paulo Gazzaniga i Toni Fuidias. La competència es dispara de cop i volta, després que dijous s’anunciessin dues cares noves a la porteria. La nòmina del filial ha disminuït de cop i volta. Ureña, Joel Roca i Artero són els únics que estaran avui a Palma.

El Mallorca també té baixes

Tino Kadewere i Matija Nastastic són les dues incorporacions d’un Mallorca que disposa de Kang-In Lee i Verdat Muriqi com a principals arguments ofensius. Alhora, el trident de centrals (Raíllo, Valjent i Copete) mostra molta seguretat, acompanyats de Costa i Maffeo, un vell conegut a Montilivi, com a punyals a les bandes. S’hi suma el rendiment de Predrag Rajkovic sota pals. Alguns dels arguments del conjunt d’Aguirre, que tot i això tindrà algunes baixes: Baba, Ángel Rodríguez, Ndiaye i el porter Greif.