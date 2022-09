El juvenil A inicia un nou curs a Divisió d’Honor amb Sergi Mora a la banqueta

El juvenil A comença avui una nova temporada a Divisió d’Honor i ho farà sense l’entrenador Àlex Marsal, després de decidir tancar una llarga etapa al club blanc-i-vermell per iniciar-ne una de nova al futbol amateur com a segon de Miquel Àngel Muñoz a la banqueta del Peralada. Al seu lloc, el Girona ha apostat per Sergi Mora qui coneix la base de dalt a baix. A part d’haver dirigit dos cursos el cadet A (tenia a Joel Roca a l’equip) o l’aleví de primer any, el tècnic maresmenc és un dels homes de confiança del director de l’Acadèmia, Albert Siria, i ha fet tasques de coordinació, entre d’altres, durant els sis anys que fa que treballa a l’entitat. Ara, Mora afronta un nou repte amb «moltíssima il·lusió» al capdavant del juvenil A que s’estrena aquesta tarda contra el Mallorca al Municipal de Vilablareix (16:30 h).

«Tinc molta confiança. L’any passat no vaig entrenar, però sempre m’he sentit entrenador. Em sento preparat i així també m’ho ha fet saber la direcció esportiva del futbol base. Estic molt agraït perquè el club m’ha permès créixer. Ho afronto amb moltes ganes», assegura Mora. El juvenil A va començar la pretemporada el passat 25 de juliol, amb tres setmanes de preparació prèvies, i ha jugat set partits amistosos. «Hem aconseguit el que volíem. El punt final contra el Granollers va ser el que millors sensacions va deixar-nos. L’equip arriba en el millor moment per començar la Lliga. Estic molt content amb els nanos. Al club tenim sort de tenir jugadors amb moltes ganes, il·lusió i que s’ho deixen tot als entrenaments. Són professionals», assegura. La plantilla «ha mantingut una línia molt sòlida de continuïtat» amb algunes incorporacions. Es tracta de Jordi Bas (Llagostera), Víctor Pitarque (Espanyol), Iker Almena (Can Vidalet), Ignasi Quer (Manlleu) i Albert García (Gavà).