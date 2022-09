Míchel ha acabat content amb la posada en escena dels seus futbolistes davant el Mallorca i ha celebrat l'empat perquè "no mereixíem perdre per un gol d'estratègia". El tècnic també ha fet una molt bona valoració dels reforços que han arribat els darrers dies.

EL PARTIT

Crec que hem fet un molt bon partit. No mereixíem perdre per un gol d'estratègia en un córner. Ha sigut un partit molt dur, disputat i amb molta igualtat davant un equip que està en un gran estat de forma i que permet poques ocasions de gol, encara que n'hem tingut tres o quatre de clares. Hem competit bé, fent un gran treball.

LA REACCIÓ

És un primer pas. Veia el partit molt similar i que un petit detall podia equilibrar la balança. Quan ens han marcat el gol ho he vist difícil, però hem sabut reaccionar amb una gran jugada per provocar el penal. Estic satisfet pel treball i la sensació de fortalesa que té l'equip.

ELS DEBUTS

Són incorporacions que estan preparades per competir. Amb Oriol havíem parlat de la possibilitat d'entrar des de dijous quan va arribar. És un jugador espectacular que ens dona seguretat tant en la sortida de pilota com en la contenció. Ha fet un partit excel·lent, tenint en compte que ha d'anar a més quan conegui els seus companys. És molt intel·ligent per analitzar el joc. Toni va arribar ahir però li hem ensenyat el vídeo i estic content. Igual que Manu. Té una característica molt important i és que va cap al gol.