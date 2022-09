Míchel està molt content de la feina que ha fet la direcció esportiva aquest estiu per confeccionar-li l’equip. Té confiança en els reforços que han arribat a Montilivi i així ho ha demostrat des que va començar la temporada. Excepte els porters Gazzaniga i Toni Fuidias -perquè Juan Carlos és inamovible de la porteria-, el tècnic ha fet debutar totes les incorporacions que s’han fet. Ahvui va sigut el torn d’Oriol Romeu, Toni Villa i Manu Vallejo.

El migcampista procedent del Southampton està cridat a ser important en la medul·lar de l’equip. Romeu s'ha estrenat davant el Mallorca, formant part de l’onze titular en un mig del camp marca d’Ulldecona juntament amb Aleix Garcia i disputant el partit sencer. Míchel s'ha desfet en elogis amb el jugador: «És espectacular i molt intel·ligent per analitzar el joc. Ens dona seguretat tant en la sortida de pilota com en la contenció. Ha fet un partit excel·lent, tenint en compte que ha d’anar a més quan conegui els seus companys». Romeu ha marxat de Son Moix amb quatre grapes al cap.

No ha sigut l’únic que ha jugat després de ser anunciat dijous passat com a nou jugador del Girona. El tècnic de Vallecas també ha donat l’oportunitat a Villa i Vallejo. L’ex del Valladolid ha substituït Reinier -l’únic davanter pur que hi havia disponible per l’absència obligada d’Stuani- al minut 65. Villa encara no ha ni trepitjat les instal·lacions de La Vinya i va afegir-se ahir a l’expedició des de Barcelona per viatjar junts cap a les Balears, però no això no ha suposat cap problema per a Míchel. «Li hem donat possibilitats a través dels vídeos. El coneixem molt bé. Pot jugar en punta d’atac, com ha fet avui. Ens pot ajudar».

Sobre Vallejo, que ha entrat per Taty Castellanos al 78, ha comentat que «pot jugar tant per fora com per dins, de punta o fals nou, per la dreta o l’esquerra..., però la característica més important que té és que va al gol». «Fa mal en aquestes situacions», ha insistit. D’altra banda, Arnau i Reinier han assumit la titularitat per primer cop després d’haver sigut suplents fins avui.