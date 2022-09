Impuls des dels 11 metres

No va ser una victòria, però en va tenir tot el gust. L’empat d’ahir a Mallorca gràcies a un gol en l’afegit de penal de Samu Saiz va suposar una molt bona alegria i un pas important més per al creixement del Girona. Els de Míchel no mereixien perdre un partit equilibrat i jugat amb una calor extrem ,i això que van estar a punt de fer-ho per culpa d’una badada de David López en el marcatge en un córner que va provocar el gol de Raíllo (m.86). Sense pràcticament temps per a reaccionar, l’equip no va llençar la tovallola i, Manu Vallejo va provocar un penal que Samu Saiz va transformar. L’1-1 final, amb ensurt inclòs d’Abdon Prats, premiava l’esforç d’un Girona que, sota la batuta d’un Oriol Romeu fantàstic i amb l’aportació dels debutants Toni Villa i Vallejo, va demostrar ser d’allò més competitiu per acabar sumant un valuosíssim punt.

Amb encara l’ensurt dels problemes de cor d’Stuani, però amb tots els nous efectius a punt, Míchel va sacsejar fort l’equip que havia perdut la jornada passada contra el Celta (0-1). Un entrenament en va fer prou Oriol Romeu per entrar directament a l’onze en un clar senyal del que ha de suposar per a l’equip. Arnau, Reinier i Riquelme van ser les altres novetats, en el lloc de Couto, Ureña i Stuani. No va entrar malament el Girona al partit amb un Riquelme molt actiu partint des de la banda dreta i provant-ho anant cap a dins i xutant de fora l’àrea. Fins a tres vegades ho va intentar el jugador cedit per l’Atlètic de Madrid i, sobretot en la segona, va estar a punt d’obrir el marcador amb un xut de cargol amb la dreta que sortir llepant el pal. Per l’altra banda, per contra, Reinier apareixia i apareixeria ben poc. Sí que ho feia un Romeu omnipresent que ja de bon començament va ensenyar com les gasta. Tres faltes en dotze minuts van fer que l’àrbitre l’avisés que si continuava l’amonestaria per reiteració. El nou pivot gironí, alhora, va exhibir també una classe exquisita en la sortida de pilota llançant Castellanos un parell de vegades amb un toc amb l’exterior.

El Girona tenia la pilota mentre el Mallorca, pacient, controlava relativament bé els intents dels de Míchel. Els balears van fer un pas endavant al darrer quart d’hora de la primera part. Primer va avisar Jaume Costa amb una centrada-xut que Juan Carlos va refusar a còrner i després Muriqi, sol des del punt de penal, va rematar de cap a fora quan l’afició ja celebrava el gol. Juan Carlos tornaria a ser protagonista en la següent acció quan va sortir a refusar un còrner amb els punys i l’àrbitre va assenyalar penal en considerar que havia tocat el cap d’un rival, davant la incredulitat del porter i els jugadors del Girona. El VAR va avisar Díaz de Mera Escudero perquè revisés l’acció i, lògicament, va rectificar la seva decisió, va anul·lar el penal i va retirar la targeta groga que havia ensenyat a Juan Carlos.

Fosos físicament per l’esforç i la calor, els jugadors del Girona arribaven als minuts finals de la primera part amb reserva i demanaven a crits el descans davant el setge que havia iniciat el Mallorca i que va acabar, sense conseqüències, amb el xiulet de l’àrbitre.

La represa va començar molt més moguda que la primera part i amb l’ocasió més clara del partit per al Girona. Va ser Riquelme, qui si no, qui ho va intentar després d’una bona internada d’Arnau per la banda dreta. El madrileny va xutar massa fort i la pilota va sortir lleugerament per sobre del travesser. El Mallorca també ho provaria mitjançant Kang In Lee, al xut del qual va respondre a la perfecció Juan Carlos. El partit s’obria. Míchel va moure la banqueta per fer entrar Toni Villa primer, i Samu Saiz i Manu Vallejo, després. Abans però, el Mallorca tornaria a fregar el gol en una oportunitat d’or que Juan Carlos va salvar fantàsticament. El Girona començava a jugar amb foc, però alhora arribava en alguna acció sobretot per la banda. Així, Arnau va rematar llepant el pal una centrada de Samu Saiz.

Bogeria final

El partit arribava al final i feia la sensació que el marcador es quedaria tal com havia començat. Tanmateix, va embogir als minuts finals. El Mallorca va castigar una errada en el marcatge en un còrner de David López amb un cop de cap de Raíllo. Semblava que no hi havia temps per a la reacció i que els tres punts es quedarien a Son Moix. No seria així. El Girona no es va rendir, va treure l’orgull i va cercar l’empat fins que es va trobar el premi.

La mobilitat dels tres homes de refresc permetia l’equip tenir cames i en una ràpida acció de contracop, Copete va fer caure Manu Vallejo quan es disposava a rematar una centrada de Samu Saiz. El penal era indiscutible i Díaz de Mera no se’l va estalviar. Era ja el segon minut de l’afegit, però a Samu Saiz no li van tremolar les cames. Sense Stuani, a qui al final del partit va voler enviar ànims, el madrileny va ser l’encarregat de xutar i transformar-lo enganyant molt bé Rajkovic. L’alegria dels jugadors i de l’afició desplaçada estava justificada, perquè hauria estat massa injust perdre el partit com a punt va estar de passar ja entrat l’afegit en un cop de cap d’Abdon Prats a la sortida d’un córner que va sortir llepant el pal esquerre de la porteria de Juan Carlos. Hauria estat un final massa cruel.