Míchel: «Perdre hauria estat injust»

les imatges de l’empat a palma. 1 Juan Carlos va salvar una rematada de Grenier a boca de canó. F

2 Míchel saluda l’entrenador del Mallorca, Javier Aguirre F

3 kjdas Castellanos va rebre un cop de colze de Raíllo que no va ser castigat ni amb targeta groga F

Míchel se’n va anar content de Son Moix. L’empat final gràcies al gol de penal en l’afegit donava una recompensa «merescuda» al Girona i evitava una derrota «injusta» en un partit «molt equilibrat». Era el primer punt a domicili de la temporada del Girona i arribava després d’haver sabut refer-se d’un gol encaixat a la sortida d’un còrner ja a les acaballes. Aquesta capacitat de reacció va ser un dels aspectes que va destacar Míchel al final d’un partit en què, pel tècnic, n’hi va haver m oltes més. «Estic satisfet per la sensació d’equip que hem mostrat. Hem estat forts i hem treballat molt bé davant un rival molt fort, en joc directe i que té molts recursos», deia. El madrileny, això sí, reconeixia que arran de l’1-0 s’enflairava que el partit se li escaparia. «Ha estat un partit molt equilibrat en què qualsevol detall podia decantar la balança. Amb el seu gol he vist que se’ns en podia anar però hem reaccionat».

El tècnic va valorar els debuts de tres dels darrers fitxatges que va fer l’equip dijous: Romeu, Toni Villa i Manu Vallejo de qui va recordar que estaven «preparats per competir». En aquest sentit, Míchel revelava que havia treballat «amb vídeos» amb els tres jugadors. Menció especial per a un Oriol Romeu que va fer un desplegament excepcional en l’estrena. Sense voler «personalitzar», el tècnic va fer una oda tant al partit com al fitxatge en si del d’Ulldecona per a un club que ha de créixer encara molt més. «Podem gaudir d’un jugador d’un nivell altíssim per jugar en equips de màxim nivell. Estic convençut que serem un equips d’aquests i en els pròxims anys estarem a un nivell molt més alt que el d’ara». Futbolísticament, Míchel va elogiar el gran partit de Romeu i va fer especial incisió en la «mentalitat» del jugador. «És un jugador excel·lent en atac i en els duels és espectacular. A més a més té una mentalitat espectacular, que és quelcom que no teníem. Ve amb la idea que siguem un equip que pugui aspirar a molt més».

El gol del Mallorca va arribar en una acció a pilota aturada després d’una errada de David López. Míchel no hi va voler donar més importància. «Ens hem de quedar amb tot el positiu. El tècnic que assegura que no en té prou amb els 4 punts sumats fins ara. «No hi estic conforme. En mereixem més. Aquest equip anirà a més, segur».