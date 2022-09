El Girona és el segon equip que més jugadors ha fet servir fins ara

«Tinc els millors ingredients per fer una gran temporada. La feina de Quique Cárcel ha estat perfecta». Són paraules de Míchel divendres poques hores després que s’hagués tancat el mercat i abans que l’equip es desplacés a Palma per jugar contra el Mallorca. El tècnic estava més que satisfet amb la plantilla que li havia quedat arran de les arribades, el darrer dia, de Gazzaniga, Fuidias, Oriol Romeu, Toni Villa i Manu Vallejo. Cinc fitxatges en un sol dia que van elevar a 26 els efectius amb què compta el tècnic per a la temporada. Carregat de baixes per lesió, Míchel no s’ho va pas pensar dos cops a l’hora d’endur-se’ls tots cinc cap a Palma i, encara menys, de fer-los jugar. De fet, Romeu va ser titular i, a la segona part, Manu Vallejo i Toni Villa van tenir minuts. Tres debuts als quals s’hi va afegir el de Bernardo Espinosa, ja en el temps de descompte, i que eleven a 23 el nombre de jugadors que ha fet servir ja Míchel durant aquestes primeres quatre jornades.