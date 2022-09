Amb l’ascens de categoria i la confirmació de la continuïtat de puntals que ja eren al club en la primera etapa a Primera Divisió, era qüestió de temps que algun superés Portu i es convertís en el jugador amb més partits a la màxima categoria. L’encarregat de batre els 71 partits a Primera de l’actual davanter del Getafe ha estat Juanpe. El central canari va arribar als 72 dissabte passat a Son Moix contra el Mallorca i s’ha convertit en el futbolista que més cops ha defensat la samarreta blanc-i-vermella a la màxima categoria.

Indiscutible per a Míchel, Juanpe fa tota la sensació que pot estirar el registre força més enguany. De fet, rere seu hi és Borja García amb 70, però el madrileny està lesionat i encara en té per algunes setmanes més. També a prop hi són Cristhian Stuani (68) i Bernardo Espinosa (66). El problema cardíac que pateix farà que l’uruguaià es perdi una bona colla de partits durant un mes. Per la seva banda, el defensa central colombià ha començat la temporada de suplent. Per trobar un altre jugador de la plantilla que pugui avançar posicions en aquest rànquing cal anar fins a la novena posició, on hi és el migcampista ebrenc Aleix Garcia, amb 55. Entre Bernardo, quart i el d’Ulldecona, hi són Àlex Granell (66), Pere Pons (65) i Yassine Bounou (62).