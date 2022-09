Pep Chavarría amplia la nòmina de gironins que han tastat la Primera

Feia molt anys que ho somiava i dissabte passat a Pamplona, finalment, es va fer realitat. Segurament no va ser guió desitjat perquè van ser pocs minuts i el seu equip va perdre (2-1) però Pep Chavarría ja pot dir que ha debutat a Primera. Tres milions en va pagar el Rayo Vallecano al Saragossa pel seu fitxatge el darrer dia del mercat d’hivern. Amb 24 anys, potencial i un futur immens per davant, el club madrileny s’assegurava una de les peces més cobejades de Segona Divisió. Chavarría aterrava a Primera i, amb prou feines un entrenament amb els seus nous companys, saltava a la gespa del Sadar per tastar, per primera vegada, la màxima categoria. Chavarría complia un somni pel qual, des de ben petit, sempre ha lluitat. No ha estat fàcil el camí per arribar-hi. "Ara té el repte més important de la seva carrera: mantenir-s’hi", explica Chicho Pèlach, l’entrenador que el va tenir al juvenil del Figueres i que el va fer debutar al primer equip.

Chavarría ha anat cremant etapes i saltant categories fins arribar a la màxima. Del planter del Figueres va saltar ràpidament al primer equip i llavors van venir l’Olot a Segona B i el Saragossa a Segona per finalment, aquest estiu, malgrat un tempteig inicial per part del Girona, fitxar pel Rayo Vallecano. "Era el millor de l’equip. El vaig passar del juvenil B a l’A i, després, el vaig pujar al primer equip sent encara juvenil", recorda l’actual tècnic assistent del Huddersfield. Chicho recorda que a Chavarría ja se li veien coses "diferents", sobretot pel que fa a la "mentalitat". "Era molt proactiu, tenia una mentalitat guanyadora increïble, moltíssimes ganes de treballar i una autoconfiança espectacular. A més a més ho acompanyava d’un bon físic. "Era rapidíssim i tenia un canvi de ritme diferent del de la resta", recorda. Curiosament, Chavarría, amb Chicho, no jugava de lateral, sinó que feia de migcentre. "Va ser una esponja. Cada any creixia molt ràpid. Me’l vaig endur del juvenil B a l’A i vam guanyar la lliga i pujar a Lliga Nacional. Després em van fer entrenador del primer equip a Tercera i el vaig ascendir, quan encara era en edat juvenil", explica Chicho que diu que quan va passar a fer de lateral, l’Olot el va captar ràpidament i "a partir d’aquí la història ja és coneguda". El que potser no ho és tant és que el Girona va intentar el seu fitxatge tres cops. Primer quan era al juvenil B i després quan ja era a l’A. "Hi havia molt d’interès a fitxar-lo però vam fer un projecte bonic per pujar a Lliga Nacional i el vam convèncer perquè es quedés". Aquest estiu, tot i que el Girona va preguntar, no va acabar fer cap proposta i finalment, va triar Miguel Gutiérrez, per qui en va pagar 4 milions al Madrid pel 50% dels drets i Javi Hernández, que està cedit pel Leganés, per reforçar el carril esquerre. Chavarría ha acabat a Primera després que el Rayo pagués tres milions al Saragossa. Els aragonesos el van fitxar de l’Olot el 2020 a cost zero, avançant-se al Barça, que també el volia. Chavarría és el tercer gironí que debuta enguany a Primera després d’Ureña i Roca (Girona).